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06 октября 2023, 01:15 |
27
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 октября

Важные события во всех видах спорта

06 октября 2023, 01:15 |
27
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 октября
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В пятница, 6 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Аль-Наср – Абха

Favbet 1.06 – 11.20 – 25.00

21:00 Аль-Иттихад – Аль-Ахли

Favbet 1.98 – 3.80 – 3.26

21:30 Боруссия М – Майнц

Favbet 2.12 – 3.96 – 3.44

22:00 Атлетик – Альмерия

Favbet 1.43 – 5.24 – 8.00

ТЕННИС

07:30 Каролин Гарсия – Ига Свентек

Favbet 6.35 – 1.12

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Источник Sport.ua
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