Другие новости06 октября 2023, 01:15 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 октября
Важные события во всех видах спорта
06 октября 2023, 01:15 |
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В пятница, 6 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
18:00 Аль-Наср – Абха
21:00 Аль-Иттихад – Аль-Ахли
21:30 Боруссия М – Майнц
22:00 Атлетик – Альмерия
ТЕННИС
07:30 Каролин Гарсия – Ига Свентек
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