СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 октября

В пятница, 6 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Аль-Наср – Абха

1.06 – 11.20 – 25.00

21:00 Аль-Иттихад – Аль-Ахли

1.98 – 3.80 – 3.26

21:30 Боруссия М – Майнц

2.12 – 3.96 – 3.44

22:00 Атлетик – Альмерия

1.43 – 5.24 – 8.00

ТЕННИС

07:30 Каролин Гарсия – Ига Свентек

6.35 – 1.12