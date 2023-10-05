Лидер Арсенала рискует не сыграть против Манчестер Сити

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал оценку своему решению о вызове на ближайшие поединки команды вингера лондонского «Арсенала» Букайо Сака, несмотря на полученное им повреждение в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Ланса» (1:2).

«Здоровье Сака все еще оценивается. На выходные «Арсеналу» предстоит очень важная игра [против «Манчестер Сити»]. Через неделю после этого матча идет игра с Австралией и еще через 10 – Италия. Посмотрим», -– заявил Саутгейт.