Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Арсенала рискует не сыграть против Манчестер Сити
Англия
05 октября 2023, 23:40 | Обновлено 06 октября 2023, 00:18
337
0

Лидер Арсенала рискует не сыграть против Манчестер Сити

У команды украинца Александра Зинченко могут быть кадровые проблемы

05 октября 2023, 23:40 | Обновлено 06 октября 2023, 00:18
337
0
Лидер Арсенала рискует не сыграть против Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал оценку своему решению о вызове на ближайшие поединки команды вингера лондонского «Арсенала» Букайо Сака, несмотря на полученное им повреждение в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Ланса» (1:2).

«Здоровье Сака все еще оценивается. На выходные «Арсеналу» предстоит очень важная игра [против «Манчестер Сити»]. Через неделю после этого матча идет игра с Австралией и еще через 10 – Италия. Посмотрим», -– заявил Саутгейт.

По теме:
Бернли – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Партнер Миколенко вскоре подпишет новый контракт с Эвертоном
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Букайо Сака Арсенал Лондон
Источник Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?
Теннис | 05 октября 2023, 17:15 4
Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?
Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?

Дальше всех из украинок на турнире WTA 1000 в Пекине дошли Ангелина и Марта

Рикки ХАТТОН: «Победа Усика над Фьюри не является чем-то невозможным»
Бокс | 05 октября 2023, 09:12 0
Рикки ХАТТОН: «Победа Усика над Фьюри не является чем-то невозможным»
Рикки ХАТТОН: «Победа Усика над Фьюри не является чем-то невозможным»

Экс-чемпион мира не сомневается в победе соотечественника, но оставляет украинцу маленький шанс

Бельгийский журналист сел в лужу из-за волевой победы Шахтера
Футбол | 05.10.2023, 09:55
Бельгийский журналист сел в лужу из-за волевой победы Шахтера
Бельгийский журналист сел в лужу из-за волевой победы Шахтера
Моуриньо ничего не может выиграть в Европе. Пора уходить?
Футбол | 05.10.2023, 18:15
Моуриньо ничего не может выиграть в Европе. Пора уходить?
Моуриньо ничего не может выиграть в Европе. Пора уходить?
Президент Галатасарая – о претензиях Шахтера: «Трансфер Тете законен!»
Футбол | 05.10.2023, 22:33
Президент Галатасарая – о претензиях Шахтера: «Трансфер Тете законен!»
Президент Галатасарая – о претензиях Шахтера: «Трансфер Тете законен!»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
04.10.2023, 21:41 202
Футбол
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
05.10.2023, 09:59 5
Футбол
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
04.10.2023, 04:37 10
Футбол
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
05.10.2023, 05:39 2
Футбол
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
04.10.2023, 21:25 1
Футбол
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
05.10.2023, 05:05 4
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем