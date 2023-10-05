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Лига чемпионов
05 октября 2023, 23:06 | Обновлено 05 октября 2023, 23:11
178
0

Марк ВАН БОММЕЛЬ: «Три пропущенных гола оставили неприятный осадок»

Главный тренер «Антверпена» рассказал об игре ЛЧ с «Шахтером»

05 октября 2023, 23:06 | Обновлено 05 октября 2023, 23:11
178
0
Марк ВАН БОММЕЛЬ: «Три пропущенных гола оставили неприятный осадок»
shakhtar.com. Марк ван Боммель

Главный тренер Антверпена Марк ван Боммель рассказал об игре с Шахтером (2:3) во 2-м туре Лиги чемпионов.

– Расскажите о двух сторонах этого поединка.

– В первой половине матча мы видели отличную игру «Антверпена». Наша команда была хорошо организованной, имела специфическое построение на поле, «Шахтер» не мог нам противостоять, мы имели преимущество и потому закончили тайм со счетом 2:0. Вторая половина была совсем другой. Мы пропустили один мяч, имели шансы сделать 3:1, но у нас это не получилось. «Шахтер» изменил тактику, и мы пытались реагировать на это разными способами. В конце мы могли получить ничью, но Тоби не воспользовался шансом. Имеем то, что имеем – 2:3.

– Вопрос о расположении защитников: такое впечатление, что они были все рассыпаны по полю. Какова ваша реакция?

– Как я уже объяснил в первом ответе, здесь шла речь об организации. В первом тайме организация игры нашей команды была построена стабильно хорошо, во втором мы должны были следовать за соперником, и это сбивало нашу тактику, наши действия. Кроме того, моменты следовали один за другим, и здесь мы увидели свои минусы.

– Какие эмоции остались у вас после этого матча?

– Это сложный момент, ведь три пропущенных гола подряд оставляют неприятный осадок. Но опять же, если говорить обо всем матче, то в первой половине мы контролировали ситуацию, а во втором тайме все изменилось. Однако на поле во время игры много вещей, на которые мы не можем повлиять, потому что они идут цепью одна за другой. Где-то происходит нелогичный гол и все. Детали часто определяют ход игры, и здесь так было.

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Марк ван Боммель Шахтер Донецк пресс-конференция Антверпен Лига чемпионов Антверпен - Шахтер
Источник ФК Шахтер Донецк
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