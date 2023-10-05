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  4. ВИДЕО. Гравенберх забил первый гол за Ливерпуль, поразив ворота Юниона
Лига Европы
05 октября 2023, 22:46 | Обновлено 05 октября 2023, 23:00
96
1

ВИДЕО. Гравенберх забил первый гол за Ливерпуль, поразив ворота Юниона

Нидерландец отличился в матче Лиги Европы

05 октября 2023, 22:46 | Обновлено 05 октября 2023, 23:00
96
1
ВИДЕО. Гравенберх забил первый гол за Ливерпуль, поразив ворота Юниона
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гравенберх

В четверг, 5 октября, в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги Европы «Ливерпуль» на своем поле принимает клуб «Юнион Сент-Жилуаз» из Бельгии.

На 44-й минуте встречи с передачи Трента Александера-Арнольда ворота бельгийской команды поразил 21-летний нидерландский полузащитник мерсисайдцев Райан Гравенберх. Для уроженца Амстердама этот гол стал первым в рядах «Ливерпуля».

Напомним, Райан Гравенберх игроком команды Юргена Клоппа стал минувшим летом, перейдя из мюнхенской «Баварии».

Видео гола Райана Гравенберха

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Райан Гравенберх Ливерпуль Лига Европы
Источник Sport.ua
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🔱Avtoigor🔱
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