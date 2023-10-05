ВИДЕО. Гравенберх забил первый гол за Ливерпуль, поразив ворота Юниона

В четверг, 5 октября, в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги Европы «Ливерпуль» на своем поле принимает клуб «Юнион Сент-Жилуаз» из Бельгии.

На 44-й минуте встречи с передачи Трента Александера-Арнольда ворота бельгийской команды поразил 21-летний нидерландский полузащитник мерсисайдцев Райан Гравенберх. Для уроженца Амстердама этот гол стал первым в рядах «Ливерпуля».

Напомним, Райан Гравенберх игроком команды Юргена Клоппа стал минувшим летом, перейдя из мюнхенской «Баварии».

Видео гола Райана Гравенберха