Лига Европы05 октября 2023, 22:46 | Обновлено 05 октября 2023, 23:00
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ВИДЕО. Гравенберх забил первый гол за Ливерпуль, поразив ворота Юниона
Нидерландец отличился в матче Лиги Европы
05 октября 2023, 22:46 | Обновлено 05 октября 2023, 23:00
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В четверг, 5 октября, в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги Европы «Ливерпуль» на своем поле принимает клуб «Юнион Сент-Жилуаз» из Бельгии.
На 44-й минуте встречи с передачи Трента Александера-Арнольда ворота бельгийской команды поразил 21-летний нидерландский полузащитник мерсисайдцев Райан Гравенберх. Для уроженца Амстердама этот гол стал первым в рядах «Ливерпуля».
Напомним, Райан Гравенберх игроком команды Юргена Клоппа стал минувшим летом, перейдя из мюнхенской «Баварии».
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