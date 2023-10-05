Экс-игроку сборной Англии пересадили печень

Бывший игрок сборной Англии Кирон Дайер перенес операцию по пересадке печени.

В 2021 году экс-хавбек клубов «Ньюкасл» и «Вест Хэм» сообщил, что нуждается в трансплантации печень. Причина - выявление первичного склерозирующего холангита.

Сегодня, 5 октября, 44-летний Дайер был выписан из больницы. Кирон в настоящий момент работает тренером в клубе «Честерфилд» из 5-го английского дивизиона.