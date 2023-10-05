Англия05 октября 2023, 21:20 | Обновлено 05 октября 2023, 21:27
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Экс-игроку сборной Англии пересадили печень
Новый орган получил Кирон Дайер
05 октября 2023, 21:20 | Обновлено 05 октября 2023, 21:27
774
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Бывший игрок сборной Англии Кирон Дайер перенес операцию по пересадке печени.
В 2021 году экс-хавбек клубов «Ньюкасл» и «Вест Хэм» сообщил, что нуждается в трансплантации печень. Причина - выявление первичного склерозирующего холангита.
Сегодня, 5 октября, 44-летний Дайер был выписан из больницы. Кирон в настоящий момент работает тренером в клубе «Честерфилд» из 5-го английского дивизиона.
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