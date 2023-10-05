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Англия
05 октября 2023, 21:20 | Обновлено 05 октября 2023, 21:27
774
0

Экс-игроку сборной Англии пересадили печень

Новый орган получил Кирон Дайер

05 октября 2023, 21:20 | Обновлено 05 октября 2023, 21:27
774
0
Экс-игроку сборной Англии пересадили печень
Getty Images/Global Images Ukraine. Кирон Дайер

Бывший игрок сборной Англии Кирон Дайер перенес операцию по пересадке печени.

В 2021 году экс-хавбек клубов «Ньюкасл» и «Вест Хэм» сообщил, что нуждается в трансплантации печень. Причина - выявление первичного склерозирующего холангита.

Сегодня, 5 октября, 44-летний Дайер был выписан из больницы. Кирон в настоящий момент работает тренером в клубе «Честерфилд» из 5-го английского дивизиона.

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сборная Англии по футболу
Источник BBC
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