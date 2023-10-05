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Чемпионат Европы
05 октября 2023, 21:01 | Обновлено 05 октября 2023, 21:10
147
0

Украинки будет судить матчи отбора Евро-2024 (WU-17)

УЕФА востребовал Людмилу Тельбух и Александру Вдовину

05 октября 2023, 21:01 | Обновлено 05 октября 2023, 21:10
147
0
Украинки будет судить матчи отбора Евро-2024 (WU-17)
Instagram. Людмила Тельбух

Украинские арбитры будут работать на матче отбора чемпионата Европы 2024 года (WU-17) между командами Молдовы и Эстонии, который состоится 9 октября в турецком городе Бурдур.

Главным арбитром встречи будет Людмила Тельбух, а одной из ее помощниц на линиях станет Александра Вдовина.

Ко всему прочему, Вдовина также будет работать 12 октября одной из ассистенток арбитра еще на одном поединке данной отборочной группы Евро-2024 (WU-17) Эстония – Турция. Тельбух в этой встрече будет выполнять функции резервного арбитра.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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