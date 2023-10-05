Украинки будет судить матчи отбора Евро-2024 (WU-17)
УЕФА востребовал Людмилу Тельбух и Александру Вдовину
Украинские арбитры будут работать на матче отбора чемпионата Европы 2024 года (WU-17) между командами Молдовы и Эстонии, который состоится 9 октября в турецком городе Бурдур.
Главным арбитром встречи будет Людмила Тельбух, а одной из ее помощниц на линиях станет Александра Вдовина.
Ко всему прочему, Вдовина также будет работать 12 октября одной из ассистенток арбитра еще на одном поединке данной отборочной группы Евро-2024 (WU-17) Эстония – Турция. Тельбух в этой встрече будет выполнять функции резервного арбитра.
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