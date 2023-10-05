ВИДЕО. Заря открыла счет в Исландии. Горбач забил головой после углового

В четверг, 5 октября, во 2-м туре Лиги конференций луганская «Заря» на выезде играет с исландским «Брейдабликом».

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Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – Александар Ставрев из Северной Македонии.

❗️ ВИДЕО. Гол Зари в ворота Брейдаблика

На 35-й минуте Заря открыла счет в Исландии. Игорь Горбач забил головой после розыгрыша углового.

ГОЛ! 0:1. Игорь Горбач, 35 мин