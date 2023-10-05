Лига конференций05 октября 2023, 20:25 | Обновлено 05 октября 2023, 20:46
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ВИДЕО. Заря открыла счет в Исландии. Горбач забил головой после углового
Луганская «Заря» на выезде играет матч ЛК с исландским «Брейдабликом»
05 октября 2023, 20:25 | Обновлено 05 октября 2023, 20:46
1831
0
В четверг, 5 октября, во 2-м туре Лиги конференций луганская «Заря» на выезде играет с исландским «Брейдабликом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – Александар Ставрев из Северной Македонии.
❗️ ВИДЕО. Гол Зари в ворота Брейдаблика
На 35-й минуте Заря открыла счет в Исландии. Игорь Горбач забил головой после розыгрыша углового.
ГОЛ! 0:1. Игорь Горбач, 35 мин
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