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Лига конференций
05 октября 2023, 20:25 | Обновлено 05 октября 2023, 20:46
1831
0

ВИДЕО. Заря открыла счет в Исландии. Горбач забил головой после углового

Луганская «Заря» на выезде играет матч ЛК с исландским «Брейдабликом»

05 октября 2023, 20:25 | Обновлено 05 октября 2023, 20:46
1831
0
ВИДЕО. Заря открыла счет в Исландии. Горбач забил головой после углового

В четверг, 5 октября, во 2-м туре Лиги конференций луганская «Заря» на выезде играет с исландским «Брейдабликом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – Александар Ставрев из Северной Македонии.

❗️ ВИДЕО. Гол Зари в ворота Брейдаблика

На 35-й минуте Заря открыла счет в Исландии. Игорь Горбач забил головой после розыгрыша углового.

ГОЛ! 0:1. Игорь Горбач, 35 мин

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Заря Луганск видео голов и обзор Лига конференций Игорь Горбач Брейдаблик Брейдаблик - Заря
Источник Sport.ua
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