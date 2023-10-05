Легендарный итальянец может стать спортдиром клуба Роналду

Алессандро Дель Пьеро в ближайшее время вылетит в Саудовскую Аравию на переговоры «Аль-Насра». Клуб Криштиану Роналду предлагает 48-летнму итальянцу должность спортивного директора.

Дель Пьеро не занимал никаких должностей в мире футбола после завершения карьеры в 2015 году. В это время он регулярного выступал на телевидении в роли эксперта.

В сентябре текущего года Дель Пьеро начал обучение на тренерских курсах в Коверчано, он надеется получить лицензию УЕФА. Недавно в СМИ ходили слухи о том, что итальянец получил руководящую должность в «Ювентусе».