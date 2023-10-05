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  4. Артем ШАБАНОВ: «Динамо не стоит недооценивать»
Украина. Премьер лига
05 октября 2023, 18:37 |
160
0

Артем ШАБАНОВ: «Динамо не стоит недооценивать»

Защитник «Полесья» поделился ожиданиями от игры с «Динамо»

05 октября 2023, 18:37 |
160
0
Артем ШАБАНОВ: «Динамо не стоит недооценивать»
ФК Полесье. Артем Шабанов

Защитник «Полесья» и экс-игрок «Динамо» Артем Шабанов поделился ожиданиями от игры 10-го тура УПЛ против своего бывшего клуба:

«Динамо» Киев – это бренд, это команда, которая всегда играет в еврокубках. Это очень хорошая команда. Возможно, сейчас у нее какие-то трудности, в этом году они не вышли на евроарену. Но их нельзя недооценивать, у них очень хорошее нападение. Они, мне кажется, больше всех в чемпионате забили. Поэтому, я думаю, это будет очень хорошее испытание. По моему мнению, надо быть сконцентрированными, нужно биться друг за друга, полагаться друг на друга и продолжать играть так, как мы играли до этого – компактно. И искать свои возможности. Думаю, у нас возможности будут, у нас есть скоростные игроки впереди. «Динамо» всегда больше контролирует мяч и поэтому, я думаю, будут свободные зоны. Поэтому, думаю, что мы попробуем что-то предложить сопернику».

Напомним, Артем Шабанов находился на контракте в «Динамо» с 2018 по 2022 год. За это время он провел 77 матчей за киевский клуб.

Игра «Полесье» – «Динамо» состоится уже завтра, 6 октября, в 15:00.

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Артем Шабанов Полесье Житомир Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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