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05 октября 2023, 18:27 |
276
0

Новый клуб Гармаша уволил тренера и спортдира

В «Осиеке» будут большие изменения

05 октября 2023, 18:27 |
276
0
Новый клуб Гармаша уволил тренера и спортдира
ФК Осиек. Гармаш и Кулешевич

Новый клуб Дениса Гармаша, хорватский «Осиек», уволил главного тренера команды Степана Томаша. Также свою должность покинул спортивный директор клуба Ивица Кулешевич, который и привел в клуб украинского полузащитника.

«Осиек» заявил, что клуб будет искать новые пути развития клубной философии. До утверждения новой кандидатуры главного тренера командой будет временно руководить Иво Смойе.

На данный момент «Осиек» занимает шестое место из 10 команд в чемпионате Хорватии. В последних пяти турах команда набрала лишь 2 очка.

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