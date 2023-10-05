Новый клуб Гармаша уволил тренера и спортдира
В «Осиеке» будут большие изменения
Новый клуб Дениса Гармаша, хорватский «Осиек», уволил главного тренера команды Степана Томаша. Также свою должность покинул спортивный директор клуба Ивица Кулешевич, который и привел в клуб украинского полузащитника.
«Осиек» заявил, что клуб будет искать новые пути развития клубной философии. До утверждения новой кандидатуры главного тренера командой будет временно руководить Иво Смойе.
На данный момент «Осиек» занимает шестое место из 10 команд в чемпионате Хорватии. В последних пяти турах команда набрала лишь 2 очка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тоби Алдервейрелд пробил мимо и не сумел спасти свою команду от поражения
У Игоря Когута травма колена