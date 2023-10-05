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Украина. Премьер лига
05 октября 2023, 18:19 | Обновлено 05 октября 2023, 18:26
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Назначены судьи на матчи 10-го тура Украинской Премьер-лиги

Поединки 10-го тура УПЛ пройдут 6, 7 и 8 октября

05 октября 2023, 18:19 | Обновлено 05 октября 2023, 18:26
260
0
Назначены судьи на матчи 10-го тура Украинской Премьер-лиги
УАФ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 10-го тура УПЛ 2023/24.

Поединки пройдут 6, 7 и 8 октября.

УПЛ. 10-й тур

06.10.2023

  • 15:00. «Полесье» – «Динамо». Житомир. Центральный стадион.

Арбитр – Романов В.М. (Днепр), арбитр ВАР – Бондаренко Д.Е. (Одесса).

07.10.2023

  • 13:00. «Днепр-1» – «Верес». Днепр. Стадион «Днепр-Арена».

Арбитр – Романюк А.М. (Ивано-Франковск), арбитр ВАР – Монзуль К.В. (Харьков).

  • 15:00. ЛНЗ – «Александрия». Черкассы. Центральный стадион.

Арбитр – Каленов А.А. (Ивано-Франковск), арбитр ВАР – Блавацкий Р.А. (Львов).

  • 17:00. «Колос» – «Ворскла». Ковалевка. Стадион «Колос».

Арбитр – Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), арбитр ВАР – Деревинский А.А. (Хмельницкий).

08.10.2023

  • 13:00. «Оболонь» – «Металлист 1925». Киев. Стадион «Оболонь-Арена».

Арбитр – Кубряк Д.В. (Одесса), арбитр ВАР – Козик Я.В. (Мукачево).

  • 15:00. «Рух» – «Минай». Львов. Стадион «Арена Львов».

Арбитр – Соловьян А.М. (Киевская обл.), арбитр ВАР – Копиевский В.В. (Кропивницкий).

  • 17:00. «Кривбасс» – «Черноморец». Кривой Рог. СК «Горняк».

Арбитр – Шурман Д.Л. (Киевская обл.), арбитр ВАР – Козыряцкий М.С. (Запорожье).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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