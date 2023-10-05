ФОТО. Как Заря провела предматчевую тренировку в Исландии

Луганская «Заря» провела открытую тренировку в Исландии накануне поединка в еврокубках.

В матче 2-го тура Лиги конференций встретятся местный Брейдаблик и «Заря» Луганск.

Начало игры – 5 октября в 19:45 по Киеву.

За день до игры главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов и защитник луганской команды Олег Данченко провели пресс-конференцию.

Как Заря провела предматчевую тренировку перед игрой с Брейдабликом