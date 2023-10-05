Лига конференций05 октября 2023, 17:59 | Обновлено 05 октября 2023, 18:08
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ФОТО. Как Заря провела предматчевую тренировку в Исландии
Поединок Лиги конференций с Брейдабликом пройдет 5 октября в 19:45
05 октября 2023, 17:59 | Обновлено 05 октября 2023, 18:08
167
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Луганская «Заря» провела открытую тренировку в Исландии накануне поединка в еврокубках.
В матче 2-го тура Лиги конференций встретятся местный Брейдаблик и «Заря» Луганск.
Начало игры – 5 октября в 19:45 по Киеву.
За день до игры главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов и защитник луганской команды Олег Данченко провели пресс-конференцию.
Как Заря провела предматчевую тренировку перед игрой с Брейдабликом
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