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Лига конференций
05 октября 2023, 17:59 | Обновлено 05 октября 2023, 18:08
167
0

ФОТО. Как Заря провела предматчевую тренировку в Исландии

Поединок Лиги конференций с Брейдабликом пройдет 5 октября в 19:45

05 октября 2023, 17:59 | Обновлено 05 октября 2023, 18:08
167
0
ФОТО. Как Заря провела предматчевую тренировку в Исландии
ФК Заря

Луганская «Заря» провела открытую тренировку в Исландии накануне поединка в еврокубках.

В матче 2-го тура Лиги конференций встретятся местный Брейдаблик и «Заря» Луганск.

Начало игры – 5 октября в 19:45 по Киеву.

За день до игры главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов и защитник луганской команды Олег Данченко провели пресс-конференцию.

Как Заря провела предматчевую тренировку перед игрой с Брейдабликом

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Заря Луганск Лига конференций Брейдаблик Брейдаблик - Заря фото тренировка
Источник ФК Заря Луганск
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