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ATP
05 октября 2023, 17:42 | Обновлено 05 октября 2023, 17:47
232
0

ФОТО. Экс-50-я ракетка мира перенес операцию на плече

Ричардас Беранкис заявил, что еще с января чувствовал дискомфорт

05 октября 2023, 17:42 | Обновлено 05 октября 2023, 17:47
232
0
ФОТО. Экс-50-я ракетка мира перенес операцию на плече
Getty Images/Global Images Ukraine. Ричардас Беранкис

Экс-50-я ракетка мира Ричардас Беранкис (Литва, ATP 234) опубликовал фото с больницы в своем Instagram.

Теннисист заявил, что перенес операцию на плече:

«Привет всем вам!

Я не был активным в социальных сетях в последнее время, и у меня были причины для этого... Но, как видите, я выгляжу и чувствую себя отлично 😎 Несколько часов назад перенес операцию на плече.

С января живу с большим дискомфортом и принимаю болеутоляющие. Было непросто сделать этот шаг, но я на 100% верю, что мое большое желание поскорее выздороветь даст положительные результаты 💪🏽

Скоро увидимся на теннисном корте 🎾 Будьте здоровы!», – написал Ричардас.

В 2023 году Ричардас выиграл 28 матчей и проиграл 22 поединка. В этом сезоне Беранкис взял трофей на челленджере в Сен-Брие.

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Источник Instagram
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