ФОТО. Экс-50-я ракетка мира перенес операцию на плече
Ричардас Беранкис заявил, что еще с января чувствовал дискомфорт
Экс-50-я ракетка мира Ричардас Беранкис (Литва, ATP 234) опубликовал фото с больницы в своем Instagram.
Теннисист заявил, что перенес операцию на плече:
«Привет всем вам!
Я не был активным в социальных сетях в последнее время, и у меня были причины для этого... Но, как видите, я выгляжу и чувствую себя отлично 😎 Несколько часов назад перенес операцию на плече.
С января живу с большим дискомфортом и принимаю болеутоляющие. Было непросто сделать этот шаг, но я на 100% верю, что мое большое желание поскорее выздороветь даст положительные результаты 💪🏽
Скоро увидимся на теннисном корте 🎾 Будьте здоровы!», – написал Ричардас.
В 2023 году Ричардас выиграл 28 матчей и проиграл 22 поединка. В этом сезоне Беранкис взял трофей на челленджере в Сен-Брие.
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