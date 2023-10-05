ФОТО. Экс-50-я ракетка мира перенес операцию на плече

Экс-50-я ракетка мира Ричардас Беранкис (Литва, ATP 234) опубликовал фото с больницы в своем Instagram.

Теннисист заявил, что перенес операцию на плече:

«Привет всем вам!



Я не был активным в социальных сетях в последнее время, и у меня были причины для этого... Но, как видите, я выгляжу и чувствую себя отлично 😎 Несколько часов назад перенес операцию на плече.



С января живу с большим дискомфортом и принимаю болеутоляющие. Было непросто сделать этот шаг, но я на 100% верю, что мое большое желание поскорее выздороветь даст положительные результаты 💪🏽



Скоро увидимся на теннисном корте 🎾 Будьте здоровы!», – написал Ричардас.

В 2023 году Ричардас выиграл 28 матчей и проиграл 22 поединка. В этом сезоне Беранкис взял трофей на челленджере в Сен-Брие.