Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Партнер Миколенко вскоре подпишет новый контракт с Эвертоном
Англия
05 октября 2023, 17:37 | Обновлено 05 октября 2023, 17:48
117
0

Партнер Миколенко вскоре подпишет новый контракт с Эвертоном

Джаррад Брэнтуэйт останется в мерсисайдском клубе

05 октября 2023, 17:37 | Обновлено 05 октября 2023, 17:48
117
0
Партнер Миколенко вскоре подпишет новый контракт с Эвертоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Джаррад Брэнтуэйт

Английский центральный защитник «Эвертона» Джаррад Брэнтуэйт близок к продлению контракта с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры находятся на финальных стадиях. Это подтверждает даже главный тренер команды Шон Дайч:

«Я думаю, что подписание контракта близко. Мы долго с ним общались, и наконец-то приняли решение».

Действующее соглашение 21-летнего англичанина рассчитано до конца сезона 2024/25, поэтому продление контракта было необходимостью, чтобы не потерять перспективного футболиста за бесценок.

В этом сезоне на счету Джаррада Брентуэйта 6 матчей за «Эвертон». Все свои поединки он начинал в стартовом составе.

По теме:
Бернли – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Бавария может потерять Альфонсо Дэвиса
Эвертон продление контракта Фабрицио Романо Шон Дайч Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона
Футбол | 05 октября 2023, 10:09 14
Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона
Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона

Ранее Сергей Палкин выражал надежду, что вопрос удастся решить в течение двух недель

КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
Футбол | 05 октября 2023, 09:59 5
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ

Парижане очень больно биты в Ньюкасле

Обыграют Италию? Англия объявила заявку на октябрьские матча
Футбол | 05.10.2023, 17:13
Обыграют Италию? Англия объявила заявку на октябрьские матча
Обыграют Италию? Англия объявила заявку на октябрьские матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Футбол | 04.10.2023, 22:10
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Футбол | 05.10.2023, 00:35
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк обидно проиграла Самсоновой на пути в 1/4 финала в Пекине
Костюк обидно проиграла Самсоновой на пути в 1/4 финала в Пекине
04.10.2023, 12:12 48
Теннис
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
04.10.2023, 21:25 1
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
05.10.2023, 05:03 4
Волейбол
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
05.10.2023, 05:05 4
Волейбол
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
04.10.2023, 13:02 25
Футбол
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
04.10.2023, 10:35 14
Футбол
Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую
Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую
03.10.2023, 16:03 44
Футбол
Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
03.10.2023, 19:50
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем