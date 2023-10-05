Партнер Миколенко вскоре подпишет новый контракт с Эвертоном
Джаррад Брэнтуэйт останется в мерсисайдском клубе
Английский центральный защитник «Эвертона» Джаррад Брэнтуэйт близок к продлению контракта с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Переговоры находятся на финальных стадиях. Это подтверждает даже главный тренер команды Шон Дайч:
«Я думаю, что подписание контракта близко. Мы долго с ним общались, и наконец-то приняли решение».
Действующее соглашение 21-летнего англичанина рассчитано до конца сезона 2024/25, поэтому продление контракта было необходимостью, чтобы не потерять перспективного футболиста за бесценок.
В этом сезоне на счету Джаррада Брентуэйта 6 матчей за «Эвертон». Все свои поединки он начинал в стартовом составе.
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