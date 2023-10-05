Обыграют Италию? Англия объявила заявку на октябрьские матча

Сборная Англии опубликовала заявку на два матча, которые команда проведет во время октябрьской паузы на матчи национальных команд. Главный тренер «Трех львов» Гарет Саутгейт вызвал 25 игроков:

Вратари: Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»)

Защитники: Ливай Колвилл («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Марк Гейи («Кристал Пэлас»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»)

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак»), Келвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»)

Нападающие: Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба - «Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Эдвард Нкетиа, Букайо Сака (оба - «Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»)

В октябре сборную Англии ждут два матча в Лондоне на «Уэмбли»: 13 октября – товарищеский поединок против Австралии, а 17 октября – матч отбора на Евро-2024 против Италии.