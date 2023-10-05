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Чемпионат Европы
05 октября 2023, 17:13 | Обновлено 05 октября 2023, 17:50
651
0

Обыграют Италию? Англия объявила заявку на октябрьские матча

Гарет Саутгейт вызвал 25 игроков

05 октября 2023, 17:13 | Обновлено 05 октября 2023, 17:50
651
0
Обыграют Италию? Англия объявила заявку на октябрьские матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии опубликовала заявку на два матча, которые команда проведет во время октябрьской паузы на матчи национальных команд. Главный тренер «Трех львов» Гарет Саутгейт вызвал 25 игроков:

Вратари: Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»)

Защитники: Ливай Колвилл («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Марк Гейи («Кристал Пэлас»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»)

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак»), Келвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»)

Нападающие: Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба - «Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Эдвард Нкетиа, Букайо Сака (оба - «Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»)

В октябре сборную Англии ждут два матча в Лондоне на «Уэмбли»: 13 октября – товарищеский поединок против Австралии, а 17 октября – матч отбора на Евро-2024 против Италии.

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Источник Футбольная ассоциация Англии
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