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  4. Челси хочет подписать 15-летнего игрока из США
Англия
05 октября 2023, 16:53 |
126
0

Челси хочет подписать 15-летнего игрока из США

На Джулиана Холла претендуют 5 топ-клубов Европы

05 октября 2023, 16:53 |
126
0
Челси хочет подписать 15-летнего игрока из США
Getty Images/Global Images Ukraine. Джулиан Холл

Лондонский «Челси» хочет подписать 15-летнего вингера «Нью-Йорк Ред Буллз» Джулиана Холла, сообщает британское издание Evening Standard.

Джулиан уже дебютировал на взрослом уровне и является вторым самым молодым игроком в истории МЛС. Также его отслеживают «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал» Мадрид и «Бавария».

Помешать трансферу может новый контракт Холла с «Нью-Йорком». Теперь американский клуб имеет право просить за него солидную компенсацию. К тому же, владельцы не хотят терять актив сейчас и планируют пропустить Джулиана через всю систему «РБ», после чего продать его уже в статусе европейской звезды.

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Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бавария Реал Мадрид Нью-Йорк Ред Буллз трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Major League Soccer (MLS)
Источник Evening Standard
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