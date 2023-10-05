Челси хочет подписать 15-летнего игрока из США

Лондонский «Челси» хочет подписать 15-летнего вингера «Нью-Йорк Ред Буллз» Джулиана Холла, сообщает британское издание Evening Standard.

Джулиан уже дебютировал на взрослом уровне и является вторым самым молодым игроком в истории МЛС. Также его отслеживают «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал» Мадрид и «Бавария».

Помешать трансферу может новый контракт Холла с «Нью-Йорком». Теперь американский клуб имеет право просить за него солидную компенсацию. К тому же, владельцы не хотят терять актив сейчас и планируют пропустить Джулиана через всю систему «РБ», после чего продать его уже в статусе европейской звезды.