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Испания
05 октября 2023, 16:21 | Обновлено 05 октября 2023, 16:22
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0

Источник: Нико Уильямс близок к продлению контракта с Атлетиком

Испанский вингер останется в родном клубе

05 октября 2023, 16:21 | Обновлено 05 октября 2023, 16:22
60
0
Источник: Нико Уильямс близок к продлению контракта с Атлетиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Вингер баскского «Атлетика» Нико Уильямс близок к продлению контракта с клубом, сообщает испанское издание Sport.es.

Действующее соглашение одного из самых талантливых нападающих мира истекает летом 2024 года, и, конечно, клуб из Бильбао не хочет терять своего воспитанника, не получив за него ни одного цента. Они предложили Нико подписать новый контракт, в котором будет прописана сумма отступных. Игроку нравится такой вариант.

Ранее сообщалось об интересе к испанцу ганского происхождения со стороны целого ряда английских клубов. Пока неизвестно, захотят ли они подписывать игрока, если он не станет свободным агентом.

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Нико Уильямс Атлетик Бильбао продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.es
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