Набирает обороты. Завацкая вышла в четвертьфинал 40-тысячника в Португалии
Катарина в двух сетах обыграла Еву Веддер
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 194) вышла в четвертьфинал грунтового турнира серии ITF W40 в Лиссабоне (Португалия).
Во 2-м раунде соревнований украинка в двух сетах обыграла Еву Веддер (Нидерланды, WTA 330) за 1 час и 31 минуту.
ITF W40 Лиссабон. Грунт. 1/8 финала
Ева Веддер (Нидерланды) – Катарина Завацкая (Украина) [2] – 3:6, 3:6
Это была вторая встреча теннисисток. В январе 2023 году Катарина обыграла Еву в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В четвертьфинале 40-тысячника в Португалии Завацкая сыграет против победительницы матча Деяна Раданович – Лейре Ромеро-Гомез.
Отметим, что до турнира в Лиссабоне Завацкая выиграла только 2 матча из 10 начиная с квалификации Уимблдона.
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