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  4. Набирает обороты. Завацкая вышла в четвертьфинал 40-тысячника в Португалии
ITF
05 октября 2023, 15:59 |
217
1

Набирает обороты. Завацкая вышла в четвертьфинал 40-тысячника в Португалии

Катарина в двух сетах обыграла Еву Веддер

05 октября 2023, 15:59 |
217
1
Набирает обороты. Завацкая вышла в четвертьфинал 40-тысячника в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 194) вышла в четвертьфинал грунтового турнира серии ITF W40 в Лиссабоне (Португалия).

Во 2-м раунде соревнований украинка в двух сетах обыграла Еву Веддер (Нидерланды, WTA 330) за 1 час и 31 минуту.

ITF W40 Лиссабон. Грунт. 1/8 финала

Ева Веддер (Нидерланды) – Катарина Завацкая (Украина) [2] – 3:6, 3:6

Это была вторая встреча теннисисток. В январе 2023 году Катарина обыграла Еву в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В четвертьфинале 40-тысячника в Португалии Завацкая сыграет против победительницы матча Деяна Раданович – Лейре Ромеро-Гомез.

Отметим, что до турнира в Лиссабоне Завацкая выиграла только 2 матча из 10 начиная с квалификации Уимблдона.

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Катарина Завацкая
Источник Sport.ua
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Falko
Катарина "опустилася на землю" і "відчула ґрунт під ногами" )
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