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  4. Ракицкий в команде лучших игроков недели ЛЧ по версии WhoScored
Лига чемпионов
05 октября 2023, 13:45 |
515
3

Ракицкий в команде лучших игроков недели ЛЧ по версии WhoScored

Вероятно, не совсем логично

05 октября 2023, 13:45 |
515
3
Ракицкий в команде лучших игроков недели ЛЧ по версии WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Статистический портал WhoScored поместил защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в сборную лучших игроков по итогам 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ярослав во время матча с «Антверпеном» забил гол и сделал счет 2:2, однако на старте первого тайма именно его ошибка привела к голу соперника.

Игрок получил за матч оценку 8,1.

Сборная недели: тер Штеген (Барселона), Канселу (Барселона), Ракицкий (Шахтер), Шер (Ньюкасл), Бенсебаини (Боруссия Д), Беллингем (Реал), Барелла (Интер), Ланг (ПСВ), Букари (Црвена Звезда), Мората (Атлетико), Хойлунд (МЮ)

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Шахтер Донецк Антверпен - Шахтер Ярослав Ракицкий Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Виктор Алтухов
Защитника его уровня в Украине нет.
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adidas777
За всієї моєї не любові до Ракицького, зі зрозумілих я думаю причин.Вчора на мій погляд він був найкращим на полі.Так, гольова помилка у першому голі. 
Але згодом він заспокоївся, дирежував у захисті.У підкатах нереальних кілька разів точно врятував від гола у ворота Шахти.Ну і звісно ж забив другий гол.
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+1
Лига конференций без динамо
Уровень 
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