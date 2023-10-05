Ракицкий в команде лучших игроков недели ЛЧ по версии WhoScored
Вероятно, не совсем логично
Статистический портал WhoScored поместил защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в сборную лучших игроков по итогам 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Ярослав во время матча с «Антверпеном» забил гол и сделал счет 2:2, однако на старте первого тайма именно его ошибка привела к голу соперника.
Игрок получил за матч оценку 8,1.
Сборная недели: тер Штеген (Барселона), Канселу (Барселона), Ракицкий (Шахтер), Шер (Ньюкасл), Бенсебаини (Боруссия Д), Беллингем (Реал), Барелла (Интер), Ланг (ПСВ), Букари (Црвена Звезда), Мората (Атлетико), Хойлунд (МЮ)
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Але згодом він заспокоївся, дирежував у захисті.У підкатах нереальних кілька разів точно врятував від гола у ворота Шахти.Ну і звісно ж забив другий гол.