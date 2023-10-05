Ракицкий в команде лучших игроков недели ЛЧ по версии WhoScored

Статистический портал WhoScored поместил защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в сборную лучших игроков по итогам 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ярослав во время матча с «Антверпеном» забил гол и сделал счет 2:2, однако на старте первого тайма именно его ошибка привела к голу соперника.

Игрок получил за матч оценку 8,1.

Сборная недели: тер Штеген (Барселона), Канселу (Барселона), Ракицкий (Шахтер), Шер (Ньюкасл), Бенсебаини (Боруссия Д), Беллингем (Реал), Барелла (Интер), Ланг (ПСВ), Букари (Црвена Звезда), Мората (Атлетико), Хойлунд (МЮ)