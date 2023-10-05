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  4. Дарио СРНА: «Я уверен, что это переломный для Шахтера момент»
Украина. Премьер лига
05 октября 2023, 13:11 |
464
4

Дарио СРНА: «Я уверен, что это переломный для Шахтера момент»

В клубе рассчитывают на изменение тренда в результатах

05 октября 2023, 13:11 |
464
4
Дарио СРНА: «Я уверен, что это переломный для Шахтера момент»
ФК Шахтер

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна надеется, что победа над «Антверпеном» 3:2 в матче Лиги чемпионов сможет улучшить ситуацию в команде.

Последние неудачные результаты активизировали слухи об увольнении тренера Патрика ван Леувена.

«Я уверен, что это переломный момент. Вспомните, как Паулу Фонсеку проиграл «Янг Бойз» и вылетел из Лиги чемпионов. В следующем матче мы играли против «Карпат» на выезде. В первом тайме мы проигрывали 0:2, а во втором выиграли 3:2. После этого Фонсека стал одним из лучших тренеров в истории клуба – выиграл семь трофеев за три года».

«А теперь считается одним из топовых специалистов в Европе. Потому мы идем шаг за шагом. Думаю, мы этот урок усвоили. Мы все вместе выйдем из этой ситуации еще сильнее и покажем еще лучший результат в будущем, – сказал Срна.

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Шахтер Донецк Дарио Срна Лига чемпионов Украинская Премьер-лига
Источник Трибуна
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olex.mykhailov
Даша , давай вже ти покажеш нарешті ,як треба?
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+1
FunnyCat_____
Никто и так не сомневался, ну а если и Директор по Футболу так считает - то и подавно!
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0
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Swed
Главное не проиграть ЛНЗ.
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0
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