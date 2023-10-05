Дарио СРНА: «Я уверен, что это переломный для Шахтера момент»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна надеется, что победа над «Антверпеном» 3:2 в матче Лиги чемпионов сможет улучшить ситуацию в команде.

Последние неудачные результаты активизировали слухи об увольнении тренера Патрика ван Леувена.

«Я уверен, что это переломный момент. Вспомните, как Паулу Фонсеку проиграл «Янг Бойз» и вылетел из Лиги чемпионов. В следующем матче мы играли против «Карпат» на выезде. В первом тайме мы проигрывали 0:2, а во втором выиграли 3:2. После этого Фонсека стал одним из лучших тренеров в истории клуба – выиграл семь трофеев за три года».

«А теперь считается одним из топовых специалистов в Европе. Потому мы идем шаг за шагом. Думаю, мы этот урок усвоили. Мы все вместе выйдем из этой ситуации еще сильнее и покажем еще лучший результат в будущем, – сказал Срна.