Марио БАЛОТЕЛЛИ: «За 10 миллионов евро готов играть за ПСЖ»

Итальянский нападающий турецкой «Аданы Демирспор» Марио Балотелли рассказал, мог ли бы он перейти во французский «Пари-Сен Жермен»:

«Что бы я сделал, если бы меня позвал «ПСЖ»? Отказал. Без шансов. Я играл за «Марсель» и «Ниццу», поэтому... Если «ПСЖ» предложит 10 миллионов евро? Конечно, тогда я бы согласился. За 10 миллионов евро я присоединился бы даже к команде своего брата!».

В сентябре 2023 года Марио Балотелли на правах свободного агента перешел в «Адану Демирспор», за которую выступал с 2021 по 2022 год. В первом матче за клуб после возвращения он оформил дубль.