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  4. Марио БАЛОТЕЛЛИ: «За 10 миллионов евро готов играть за ПСЖ»
Турция
05 октября 2023, 12:04 | Обновлено 05 октября 2023, 12:05
348
1

Марио БАЛОТЕЛЛИ: «За 10 миллионов евро готов играть за ПСЖ»

Нападающий «Аданы Демирспор» рассказал, смог ли бы сыграть за парижскую команду

05 октября 2023, 12:04 | Обновлено 05 октября 2023, 12:05
348
1
Марио БАЛОТЕЛЛИ: «За 10 миллионов евро готов играть за ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Итальянский нападающий турецкой «Аданы Демирспор» Марио Балотелли рассказал, мог ли бы он перейти во французский «Пари-Сен Жермен»:

«Что бы я сделал, если бы меня позвал «ПСЖ»? Отказал. Без шансов. Я играл за «Марсель» и «Ниццу», поэтому... Если «ПСЖ» предложит 10 миллионов евро? Конечно, тогда я бы согласился. За 10 миллионов евро я присоединился бы даже к команде своего брата!».

В сентябре 2023 года Марио Балотелли на правах свободного агента перешел в «Адану Демирспор», за которую выступал с 2021 по 2022 год. В первом матче за клуб после возвращения он оформил дубль.

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Марио Балотелли Адана Демирспор ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 чемпионат Турции по футболу
Источник Фабрицио Романо
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andre_lui
А в тебе є такі гроші, щоб заплатити？
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