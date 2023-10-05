Марио БАЛОТЕЛЛИ: «За 10 миллионов евро готов играть за ПСЖ»
Нападающий «Аданы Демирспор» рассказал, смог ли бы сыграть за парижскую команду
Итальянский нападающий турецкой «Аданы Демирспор» Марио Балотелли рассказал, мог ли бы он перейти во французский «Пари-Сен Жермен»:
«Что бы я сделал, если бы меня позвал «ПСЖ»? Отказал. Без шансов. Я играл за «Марсель» и «Ниццу», поэтому... Если «ПСЖ» предложит 10 миллионов евро? Конечно, тогда я бы согласился. За 10 миллионов евро я присоединился бы даже к команде своего брата!».
В сентябре 2023 года Марио Балотелли на правах свободного агента перешел в «Адану Демирспор», за которую выступал с 2021 по 2022 год. В первом матче за клуб после возвращения он оформил дубль.
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