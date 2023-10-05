Владислав ДУБИНЧАК: «У Полесья много бывших игроков Динамо. Хотят победить»

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак оценил топ-матч нового тура УПЛ, в котором киевляне на выезде сыграют против «Полесья». Игра пройдет 6 октября.

– Следующий соперник «Динамо» – житомирское «Полесье», команда с амбициями. Что ты думаешь о них?

– Хорошая команда, но нам нужно обязательно побеждать. Они выше нас в турнирной таблице сейчас, поэтому нам нужна победа. Как, в принципе, и им. Так что будем соревноваться на поле, а там будет видно.

- Держите мысленно те очки, которые «Динамо» может набрать в перенесенных матчах?

- Мы смотрим, какая ситуация сейчас в турнирной таблице. А сейчас мы ниже их, и нужно их обойти.

– Есть ли особое настроение перед предстоящим поединком в связи с тем, что за «Полесье» играет Денис Бойко?

– (улыбается) Там не только Бойко, а много ребят, которые раньше играли в «Динамо». Думаю, они захотят обыграть нас. Против бывшей команды всегда приятно играть, хочется показать себя с лучшей стороны, потому они будут готовы на все 100 процентов.

– В этом сезоне «Динамо» уже выиграло три матча со счетом 4:2. Такая тенденция нравится болельщикам, но, наверное, не очень-то одобряется тренером…

– Да и нам тоже не очень нравится, потому что пропускаем по два мяча. Хорошо, что забиваем, активно играем на атаку, но пропускаем – это проблема.