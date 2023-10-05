Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав ДУБИНЧАК: «У Полесья много бывших игроков Динамо. Хотят победить»
Украина. Премьер лига
05 октября 2023, 11:52 |
298
0

Владислав ДУБИНЧАК: «У Полесья много бывших игроков Динамо. Хотят победить»

Большой матч в новом туре чемпионата Украины

05 октября 2023, 11:52 |
298
0
Владислав ДУБИНЧАК: «У Полесья много бывших игроков Динамо. Хотят победить»
ФК Динамо Киев. Владислав Дубинчак

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак оценил топ-матч нового тура УПЛ, в котором киевляне на выезде сыграют против «Полесья». Игра пройдет 6 октября.

– Следующий соперник «Динамо» – житомирское «Полесье», команда с амбициями. Что ты думаешь о них?

– Хорошая команда, но нам нужно обязательно побеждать. Они выше нас в турнирной таблице сейчас, поэтому нам нужна победа. Как, в принципе, и им. Так что будем соревноваться на поле, а там будет видно.

- Держите мысленно те очки, которые «Динамо» может набрать в перенесенных матчах?

- Мы смотрим, какая ситуация сейчас в турнирной таблице. А сейчас мы ниже их, и нужно их обойти.

– Есть ли особое настроение перед предстоящим поединком в связи с тем, что за «Полесье» играет Денис Бойко?

– (улыбается) Там не только Бойко, а много ребят, которые раньше играли в «Динамо». Думаю, они захотят обыграть нас. Против бывшей команды всегда приятно играть, хочется показать себя с лучшей стороны, потому они будут готовы на все 100 процентов.

– В этом сезоне «Динамо» уже выиграло три матча со счетом 4:2. Такая тенденция нравится болельщикам, но, наверное, не очень-то одобряется тренером…

– Да и нам тоже не очень нравится, потому что пропускаем по два мяча. Хорошо, что забиваем, активно играем на атаку, но пропускаем – это проблема.

По теме:
БРАЖКО: «Наша цель – чемпионство, нужно выигрывать каждый матч»
Бражко и Луческу – лучшие игрок и тренер тура в УПЛ
Легионер Шахтера близок к переходу в Полесье
Владислав Дубинчак Динамо Киев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
Волейбол | 05 октября 2023, 05:05 4
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии

Наши волейболисты покидали площадку после матча олимпийского отбора с высоко поднятой головой

Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона
Футбол | 05 октября 2023, 10:09 7
Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона
Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона

Ранее Сергей Палкин выражал надежду, что вопрос удастся решить в течение двух недель

Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Футбол | 04.10.2023, 22:10
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Талант Барселоны застрял в туалете? Блауграна играла 10 минут в меньшинстве
Футбол | 05.10.2023, 12:18
Талант Барселоны застрял в туалете? Блауграна играла 10 минут в меньшинстве
Талант Барселоны застрял в туалете? Блауграна играла 10 минут в меньшинстве
Андрей Ярмоленко не сыграет за сборную в октябре. Вместо него – Русин
Футбол | 04.10.2023, 16:27
Андрей Ярмоленко не сыграет за сборную в октябре. Вместо него – Русин
Андрей Ярмоленко не сыграет за сборную в октябре. Вместо него – Русин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
04.10.2023, 00:30 1
Футбол
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
04.10.2023, 06:00
Футбол
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
04.10.2023, 04:37 9
Футбол
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
04.10.2023, 21:25 1
Футбол
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
04.10.2023, 21:41 188
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
05.10.2023, 05:03 4
Волейбол
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
04.10.2023, 13:02 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем