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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Несправедливый результат для ПСЖ. Слишком большой счет»
Лига чемпионов
05 октября 2023, 09:31 |
825
1

Луис ЭНРИКЕ: «Несправедливый результат для ПСЖ. Слишком большой счет»

Пропустили четыре от Ньюкасла

05 октября 2023, 09:31 |
825
1
Луис ЭНРИКЕ: «Несправедливый результат для ПСЖ. Слишком большой счет»
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов неожиданно уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:4. Тренер парижан не считает результат справедливым.

«Очень тяжелый матч для тренера. Я действительно считаю, что результат несправедливый. «Ньюкасл» играл хорошо, однако счет слишком большой, такого мы не заслужили».

«Большой результат для соперника, поздравляю их. Полностью несправедливый счет и исход матча, хотя нужно признать, что у нас был не лучший настрой. Моя тактика 4-2-4? Я тренер, я решаю, как играет команда», – сказал Энрике.

После двух матчей у команды три пункта.

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Источник Sport.ua
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Виктор Алтухов
У ПСЖ плохая практика - брать сбитых летчиков, а Луиса откуда только не гнали.
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