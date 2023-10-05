Луис ЭНРИКЕ: «Несправедливый результат для ПСЖ. Слишком большой счет»

ПСЖ в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов неожиданно уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:4. Тренер парижан не считает результат справедливым.

«Очень тяжелый матч для тренера. Я действительно считаю, что результат несправедливый. «Ньюкасл» играл хорошо, однако счет слишком большой, такого мы не заслужили».

«Большой результат для соперника, поздравляю их. Полностью несправедливый счет и исход матча, хотя нужно признать, что у нас был не лучший настрой. Моя тактика 4-2-4? Я тренер, я решаю, как играет команда», – сказал Энрике.

После двух матчей у команды три пункта.