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Лига чемпионов
05 октября 2023, 02:59 | Обновлено 05 октября 2023, 03:16
33
0

СИКАН: «Антверпен немного расслабился, и мы во 2-м тайме перевернули игру»

Форвард «Шахтера» прокомментировал победу над «Антверпеном» в ЛЧ

05 октября 2023, 02:59 | Обновлено 05 октября 2023, 03:16
33
0
СИКАН: «Антверпен немного расслабился, и мы во 2-м тайме перевернули игру»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан прокомментировал победу над «Антверпеном» (3:2) в матче 2-го тура Лиге чемпионов:

«В перерыве мы просто собрались и поговорили, как будем играть. Просто во втором тайме перевернули игру тем, что, может быть, «Антверпен» немного расслабился. Может быть, и они поняли, что могут играть проще.

Во втором тайме мы просто побежали, понимали, что нам больше нечего терять. Проигрываем 0:2, только победа нужна.

Последние минуты? Конечно, надежда всегда на вратаря. Думаю, он сегодня сыграл очень важный матч, помог нашей команде. Потому что такие пенальти вратарскими глазами отражаются.

Критика? Мне кажется, что даже после такой игры это останется. И ничего толком не изменится. Такие у нас, к сожалению, люди. Но мы будем только улучшаться, надеюсь. Конечно, я доволен своей игрой. Но больше всего доволен командой.

Я могу сказать только одно – во втором тайме был «Шахтер» и была команда. Мы перевернули игру, сделали этот камбэк вместе с командой и штабом. Болельщики, которых было много, нам очень помогли.

Это, знаете, маленькая мечта – забить первые голы, получить награду лучшему игроку матча. Я надеюсь, что игра к «Шахтеру» вернулась. Надеюсь, что будем в каждой игре показывать такой футбол, как сегодня во втором тайме».

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Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Антверпен - Шахтер Даниил Сикан
Источник Трибуна
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