Другие новости05 октября 2023, 02:38 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 октября
Важные события во всех видах спорта
05 октября 2023, 02:38 |
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В четверг, 5 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:45 Заря – Брейдаблик
19:45 АЕК – Аякс
19:45 Марсель – Брайтон
19:45 Ракув – Штурм
22:00 Ливерпуль – Юнион Сент-Жилуаз
ТЕННИС
07:30 Ангелина Калинина – Каролин Гарсия
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