СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 октября

В четверг, 5 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Заря – Брейдаблик

2.87 – 3.62 – 2.30

19:45 АЕК – Аякс

2.30 – 3.79 – 3.17

19:45 Марсель – Брайтон

2.94 – 3.85 – 2.41

19:45 Ракув – Штурм

2.55 – 3.45 – 3.00

22:00 Ливерпуль – Юнион Сент-Жилуаз

1.24 – 7.40 – 13.30

ТЕННИС

07:30 Ангелина Калинина – Каролин Гарсия

2.14 – 1.72