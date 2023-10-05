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05 октября 2023, 02:38 |
21
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 октября

Важные события во всех видах спорта

05 октября 2023, 02:38 |
21
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 октября
ФК Заря

В четверг, 5 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Заря – Брейдаблик

Favbet 2.87 – 3.62 – 2.30

19:45 АЕК – Аякс

Favbet 2.30 – 3.79 – 3.17

19:45 Марсель – Брайтон

Favbet 2.94 – 3.85 – 2.41

19:45 Ракув – Штурм

Favbet 2.55 – 3.45 – 3.00

22:00 Ливерпуль – Юнион Сент-Жилуаз

Favbet 1.24 – 7.40 – 13.30

ТЕННИС

07:30 Ангелина Калинина – Каролин Гарсия

Favbet 2.14 – 1.72

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Источник Sport.ua
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