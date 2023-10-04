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  4. Ангелина Калинина – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 октября 2023, 23:23 |
537
0

Ангелина Калинина – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Пекине

04 октября 2023, 23:23 |
537
0
Ангелина Калинина – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

5 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В третьем раунде украинка сыграет против француженки Каролин Гарсии (№10 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Diamond. Время начала поединка – 07:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила француженка.

В следующем круге победительница сразится против второй ракетки мира Иги Свёнтек.

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Каролин Гарсия WTA Пекин Ангелина Калинина смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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