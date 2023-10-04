Ангелина Калинина – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Пекине
5 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В третьем раунде украинка сыграет против француженки Каролин Гарсии (№10 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Diamond. Время начала поединка – 07:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила француженка.
В следующем круге победительница сразится против второй ракетки мира Иги Свёнтек.
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