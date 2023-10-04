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  4. Сачко не смог пробиться в четвертьфинал турнира во Франции
ATP
04 октября 2023, 23:01 |
32
0

Сачко не смог пробиться в четвертьфинал турнира во Франции

Виталий уступил Антуану Эскоффье в двух сетах

04 октября 2023, 23:01 |
32
0
Сачко не смог пробиться в четвертьфинал турнира во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 163) не смог пробиться в четвертьфинал челленджера в Муийрон-ле-Каптиф (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в зале.

В 1/8 финала украинец уступил Антуану Эскоффье (Франция, ATP 146) в двух сетах за 1 час и 33 минуты.

ATP челленджер Муийрон-ле-Каптиф. Хард в помещении. 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина) – Антуан Эскоффье (Франция) – 6:7 (4:7), 3:6

Это была первая встреча теннисистов.

В четвертьфинале челленджера Антуан сыграет против Хуго Гастона.

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Виталий Сачко
Источник Sport.ua
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