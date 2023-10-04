ATP04 октября 2023, 23:01 |
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Сачко не смог пробиться в четвертьфинал турнира во Франции
Виталий уступил Антуану Эскоффье в двух сетах
04 октября 2023, 23:01 |
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Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 163) не смог пробиться в четвертьфинал челленджера в Муийрон-ле-Каптиф (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в зале.
В 1/8 финала украинец уступил Антуану Эскоффье (Франция, ATP 146) в двух сетах за 1 час и 33 минуты.
ATP челленджер Муийрон-ле-Каптиф. Хард в помещении. 1/8 финала
Виталий Сачко (Украина) – Антуан Эскоффье (Франция) – 6:7 (4:7), 3:6
Это была первая встреча теннисистов.
В четвертьфинале челленджера Антуан сыграет против Хуго Гастона.
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