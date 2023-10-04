Олег ДАНЧЕНКО: «Никаких отмазок, холодно или жарко, у Зари не будет»
Защитник «Зари» дал пресс-конференцию перед игрой с «Брейдабликом»
Защитник «Зари» Олег Данченко дал пресс-конференцию за день до игры против исландского «Брейдаблика» в Лиге конференций:
– Изменения для нас в плане погоды – влиятельный фактор на игру?
– Не могу так сказать. Мы, в первую очередь, готовы к игре. Надо завтра выходить и получать положительный результат. Никаких отмазок, типа – холодно, жарко – быть не может. Мы приехали за победой.
– Завтра мы будем играть на натуральном газоне.
– Я как-то уже играл здесь. Приезжали с молодежной сборной в 2016 году. Здесь хороший натуральный газон. Поле будет одинаковым для всех. Игра покажет, каким будет результат.
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