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  4. Олег ДАНЧЕНКО: «Никаких отмазок, холодно или жарко, у Зари не будет»
Лига конференций
04 октября 2023, 23:05 | Обновлено 04 октября 2023, 23:45
314
0

Олег ДАНЧЕНКО: «Никаких отмазок, холодно или жарко, у Зари не будет»

Защитник «Зари» дал пресс-конференцию перед игрой с «Брейдабликом»

04 октября 2023, 23:05 | Обновлено 04 октября 2023, 23:45
314
0
Олег ДАНЧЕНКО: «Никаких отмазок, холодно или жарко, у Зари не будет»
ФК Заря. Олег Данченко

Защитник «Зари» Олег Данченко дал пресс-конференцию за день до игры против исландского «Брейдаблика» в Лиге конференций:

– Изменения для нас в плане погоды – влиятельный фактор на игру?

– Не могу так сказать. Мы, в первую очередь, готовы к игре. Надо завтра выходить и получать положительный результат. Никаких отмазок, типа – холодно, жарко – быть не может. Мы приехали за победой.

– Завтра мы будем играть на натуральном газоне.

– Я как-то уже играл здесь. Приезжали с молодежной сборной в 2016 году. Здесь хороший натуральный газон. Поле будет одинаковым для всех. Игра покажет, каким будет результат.

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Заря Луганск Лига конференций Брейдаблик Брейдаблик - Заря Олег Данченко пресс-конференция
Источник ФК Заря Луганск
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