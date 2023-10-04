ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте

В среду, 4 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде обыграл бельгийский «Антверпен» (3:2).

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Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.

Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте. Тоби Алдервейрелд пробил мимо и не сумел спасти свою команду от поражения (2:3).

❗️ ВИДЕО. Пенальти в ворота Шахтера

Незабитый пенальти, Тоби Алдервейрелд 90+7 мин.