Лига чемпионов04 октября 2023, 21:53 | Обновлено 04 октября 2023, 22:16
4579
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ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
Тоби Алдервейрелд пробил мимо и не сумел спасти свою команду от поражения
04 октября 2023, 21:53 | Обновлено 04 октября 2023, 22:16
4579
0
В среду, 4 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде обыграл бельгийский «Антверпен» (3:2).
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Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.
Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте. Тоби Алдервейрелд пробил мимо и не сумел спасти свою команду от поражения (2:3).
❗️ ВИДЕО. Пенальти в ворота Шахтера
Незабитый пенальти, Тоби Алдервейрелд 90+7 мин.
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