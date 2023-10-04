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Лига чемпионов
04 октября 2023, 21:53 | Обновлено 04 октября 2023, 22:16
4579
0

ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте

Тоби Алдервейрелд пробил мимо и не сумел спасти свою команду от поражения

04 октября 2023, 21:53 | Обновлено 04 октября 2023, 22:16
4579
0
ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде обыграл бельгийский «Антверпен» (3:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.

Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте. Тоби Алдервейрелд пробил мимо и не сумел спасти свою команду от поражения (2:3).

❗️ ВИДЕО. Пенальти в ворота Шахтера

Незабитый пенальти, Тоби Алдервейрелд 90+7 мин.

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Шахтер Донецк Антверпен видео голов и обзор Лига чемпионов Антверпен - Шахтер Тоби Алдервейрелд пенальти
Источник Sport.ua
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