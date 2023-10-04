Лига чемпионов04 октября 2023, 21:25 | Обновлено 04 октября 2023, 22:24
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ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде играет с «Антверпеном»
04 октября 2023, 21:25 | Обновлено 04 октября 2023, 22:24
7515
0
В среду, 4 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде играет с бельгийским «Антверпеном».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.
После ошибки вратаря соперников Даниил Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
❗️ ВИДЕО. Гол Шахтера в ворота Антверпена
ГОЛ! 2:3. Сикан, 76 мин.
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