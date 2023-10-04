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  4. ВИДЕО. Ракицкий со штрафного с помощью рикошета сравнял счет в ЛЧ
Лига чемпионов
04 октября 2023, 21:17 | Обновлено 04 октября 2023, 21:46
3399
1

ВИДЕО. Ракицкий со штрафного с помощью рикошета сравнял счет в ЛЧ

На 71-й минуте в матче между Антверпеном и Шахтером установлено равенство

04 октября 2023, 21:17 | Обновлено 04 октября 2023, 21:46
3399
1
ВИДЕО. Ракицкий со штрафного с помощью рикошета сравнял счет в ЛЧ

В среду, 4 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде играет с бельгийским «Антверпеном».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.

Ярослав Ракицкий со штрафного с помощью рикошета сравнял счет в Бельгии (2:2)

❗️ ВИДЕО. Гол Шахтера в ворота Антверпена

ГОЛ! 2:2. Ракицкий, 71 мин.

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Шахтер Донецк Антверпен видео голов и обзор Лига чемпионов Антверпен - Шахтер Ярослав Ракицкий
Источник Sport.ua
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maxxxx5577
якщо ви ідалі будете замість відео голів давати ссилку на телеграм канали, я принципово (як і багато інших) буду читати інший сайт, де показують голи без різних ссилок. 
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