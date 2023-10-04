Лига чемпионов04 октября 2023, 21:17 | Обновлено 04 октября 2023, 21:46
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ВИДЕО. Ракицкий со штрафного с помощью рикошета сравнял счет в ЛЧ
На 71-й минуте в матче между Антверпеном и Шахтером установлено равенство
04 октября 2023, 21:17 | Обновлено 04 октября 2023, 21:46
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В среду, 4 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде играет с бельгийским «Антверпеном».
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Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.
Ярослав Ракицкий со штрафного с помощью рикошета сравнял счет в Бельгии (2:2)
❗️ ВИДЕО. Гол Шахтера в ворота Антверпена
ГОЛ! 2:2. Ракицкий, 71 мин.
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якщо ви ідалі будете замість відео голів давати ссилку на телеграм канали, я принципово (як і багато інших) буду читати інший сайт, де показують голи без різних ссилок.
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