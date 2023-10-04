Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Суматоха в штрафной площадке. Сикан отыграл один гол для Шахтера
Лига чемпионов
04 октября 2023, 20:57 | Обновлено 04 октября 2023, 21:24
1126
0

ВИДЕО. Суматоха в штрафной площадке. Сикан отыграл один гол для Шахтера

Сразу после перерыва донецкая команда сократила отставание в матче ЛЧ

04 октября 2023, 20:57 | Обновлено 04 октября 2023, 21:24
1126
0
ВИДЕО. Суматоха в штрафной площадке. Сикан отыграл один гол для Шахтера

В среду, 4 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде играет с бельгийским «Антверпеном».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.

Сразу после перерыва донецкая команда сократила отставание в счете. Даниил Сикан отыграл один гол для Шахтера.

❗️ ВИДЕО. Гол Шахтера в ворота Антверпена

ГОЛ! 2:1. Сикан, 48 мин.

По теме:
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ракицкий со штрафного с помощью рикошета сравнял счет в ЛЧ
Рогер ШМИДТ: «Трубин сыграл хорошо, но соперник создал слишком много»
Шахтер Донецк Антверпен видео голов и обзор Лига чемпионов Антверпен - Шахтер Даниил Сикан
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 04 октября 2023, 13:30 2
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу

Из 24 лучших сборных мира на этом этапе отбора путевки в Париж получат только 6 команд

Почеттино дал Мудрику книгу про то, как он сделал Тоттенхэм сильным клубом
Футбол | 04 октября 2023, 16:40 18
Почеттино дал Мудрику книгу про то, как он сделал Тоттенхэм сильным клубом
Почеттино дал Мудрику книгу про то, как он сделал Тоттенхэм сильным клубом

Напомним, Маурисио – наставник «Челси», Михаил – вингер «синих»

Легионер Шахтера близок к переходу в Полесье
Футбол | 04.10.2023, 10:19
Легионер Шахтера близок к переходу в Полесье
Легионер Шахтера близок к переходу в Полесье
ВИДЕО. Защита не тянет. Шахтер пропустил второй гол от Антверпена
Футбол | 04.10.2023, 20:27
ВИДЕО. Защита не тянет. Шахтер пропустил второй гол от Антверпена
ВИДЕО. Защита не тянет. Шахтер пропустил второй гол от Антверпена
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
Футбол | 04.10.2023, 10:35
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
03.10.2023, 09:59 10
Бокс
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
03.10.2023, 15:58
Биатлон
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
02.10.2023, 19:30 23
Футбол
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
04.10.2023, 04:37 8
Футбол
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
04.10.2023, 13:02 25
Футбол
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
04.10.2023, 00:30 1
Футбол
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем