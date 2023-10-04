Лига чемпионов04 октября 2023, 20:57 | Обновлено 04 октября 2023, 21:24
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ВИДЕО. Суматоха в штрафной площадке. Сикан отыграл один гол для Шахтера
Сразу после перерыва донецкая команда сократила отставание в матче ЛЧ
04 октября 2023, 20:57 | Обновлено 04 октября 2023, 21:24
1126
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В среду, 4 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде играет с бельгийским «Антверпеном».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.
Сразу после перерыва донецкая команда сократила отставание в счете. Даниил Сикан отыграл один гол для Шахтера.
❗️ ВИДЕО. Гол Шахтера в ворота Антверпена
ГОЛ! 2:1. Сикан, 48 мин.
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