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  4. Рогер ШМИДТ: «Трубин сыграл хорошо, но соперник создал слишком много»
Лига чемпионов
04 октября 2023, 20:56 |
472
0

Рогер ШМИДТ: «Трубин сыграл хорошо, но соперник создал слишком много»

Наставник «Бенфики» высказался о последнем матче с «Интером»

04 октября 2023, 20:56 |
472
0
Рогер ШМИДТ: «Трубин сыграл хорошо, но соперник создал слишком много»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмідт

Главный тренер португальской «Бенфики» Рогер Шмидт дал оценку игре своей команды против миланского «Интера» (0:1) во втором туре Лиги чемпионов.

«Думаю, соперник заслужил победу, «Интер» создал больше моментов в этой игре. В первом тайме мы играли хорошо и у нас было несколько моментов забить, но во втором тайме все перевернулось с ног на голову.

Трубин сыграл хорошо, но я считаю, что соперник создал слишком много моментов и выиграли слишком легко», – сказал Шмидт.

После двух матчей ЛЧ «Бенфика» занимает последнюю, четвертую строчку, в группе D. В активе португальского клуба ноль очков, миланцы занимают второе место в группе с 4 баллами.

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Рогер Шмидт Бенфика Интер - Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин
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