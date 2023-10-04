Рогер ШМИДТ: «Трубин сыграл хорошо, но соперник создал слишком много»
Наставник «Бенфики» высказался о последнем матче с «Интером»
Главный тренер португальской «Бенфики» Рогер Шмидт дал оценку игре своей команды против миланского «Интера» (0:1) во втором туре Лиги чемпионов.
«Думаю, соперник заслужил победу, «Интер» создал больше моментов в этой игре. В первом тайме мы играли хорошо и у нас было несколько моментов забить, но во втором тайме все перевернулось с ног на голову.
Трубин сыграл хорошо, но я считаю, что соперник создал слишком много моментов и выиграли слишком легко», – сказал Шмидт.
После двух матчей ЛЧ «Бенфика» занимает последнюю, четвертую строчку, в группе D. В активе португальского клуба ноль очков, миланцы занимают второе место в группе с 4 баллами.
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