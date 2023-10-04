Саудовская Аравия подаст заявку на проведение ЧМ-2034

Саудовская Аравия объявила о своем намерении подать заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2034 года. Об этом сообщил наследный принц страны Мухаммед бин Салман.

«Намерение провести турнир в нашей стране является подтверждением усилий, прилагаемых Королевством для распространения идей мира и любви во всем мире. Спорт является одним из важнейших аспектов для этого, поскольку это важное средство коммуникации между представителями разных народов и культур», – сказал Мухаммед бин Салман.

Ранее стало известно, что ФИФА отдала проведение чемпионата мира 2030 года Испании, Португалии, Марокко, а также Аргентине, Уругвая и Парагвая, где будет сыграно три матча.