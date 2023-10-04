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Чемпионат мира
04 октября 2023, 20:40 |
127
1

Саудовская Аравия подаст заявку на проведение ЧМ-2034

Эту информацию подтвердил саудовский принц

04 октября 2023, 20:40 |
127
1
Саудовская Аравия подаст заявку на проведение ЧМ-2034
reuters.com. Кубок Мира

Саудовская Аравия объявила о своем намерении подать заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2034 года. Об этом сообщил наследный принц страны Мухаммед бин Салман.

«Намерение провести турнир в нашей стране является подтверждением усилий, прилагаемых Королевством для распространения идей мира и любви во всем мире. Спорт является одним из важнейших аспектов для этого, поскольку это важное средство коммуникации между представителями разных народов и культур», – сказал Мухаммед бин Салман.

Ранее стало известно, что ФИФА отдала проведение чемпионата мира 2030 года Испании, Португалии, Марокко, а также Аргентине, Уругвая и Парагвая, где будет сыграно три матча.

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чемпионат мира по футболу
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Serhii P.
СА подасть заявку і зразу купить перемогу
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