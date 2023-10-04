Лига чемпионов04 октября 2023, 20:27 | Обновлено 04 октября 2023, 21:01
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ВИДЕО. Защита не тянет. Шахтер пропустил второй гол от Антверпена
Мишель-Анж Баликвиша отличился на 33-й минуте матча ЛЧ
04 октября 2023, 20:27 | Обновлено 04 октября 2023, 21:01
1297
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В среду, 4 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде играет с бельгийским «Антверпеном».
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Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.
На 33-й минуте Шахтер пропустил второй гол от Антверпена (0:2), отличился Мишель-Анж Баликвиша.
❗️ ВИДЕО. Второй гол в ворота Шахтера
ГОЛ! 2:0. Баликвиша, 33 мин.
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