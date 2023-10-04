ВИДЕО. Защита не тянет. Шахтер пропустил второй гол от Антверпена

В среду, 4 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде играет с бельгийским «Антверпеном».

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Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.

На 33-й минуте Шахтер пропустил второй гол от Антверпена (0:2), отличился Мишель-Анж Баликвиша.

❗️ ВИДЕО. Второй гол в ворота Шахтера

ГОЛ! 2:0. Баликвиша, 33 мин.