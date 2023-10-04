ИНДЗАГИ: «У нас было много хороших моментов, но Трубин сыграл прекрасно»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился своими впечатлениями от матча 2-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

«Мы имели много хороших моментов в этом матче, но Трубин сыграл отлично, он совершил несколько невероятных сейвов. Несмотря на все, мы нашли свой момент и выиграли этот матч», – сказал Индзаги.

После двух матчей ЛЧ «Бенфика» занимает последнюю, четвертую строчку, в группе D. В активе португальского клуба ноль очков, миланцы занимают второе место в группе с 4 баллами.

Как сообщалось ранее, после матча португальская пресса была очарована игрой Трубина.