ВИДЕО. Ошибка Ракицкого. Шахтер пропустил быстрый гол от Антверпена

В среду, 4 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде играет с бельгийским «Антверпеном».

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Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.

После ошибки Ярослава Ракицкого Шахтер пропустил быстрый гол от Антверпена (0:1).

❗️ ВИДЕО. Быстрый гол в ворота Шахтера

ГОЛ! 1:0. Муйя, 3 мин