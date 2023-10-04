Лига чемпионов04 октября 2023, 19:56 | Обновлено 04 октября 2023, 20:35
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ВИДЕО. Ошибка Ракицкого. Шахтер пропустил быстрый гол от Антверпена
Уже на 3-й минуте матча Лиги чемпионов «Антверпен» вышел вперед
04 октября 2023, 19:56 | Обновлено 04 октября 2023, 20:35
2941
3
В среду, 4 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде играет с бельгийским «Антверпеном».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.
После ошибки Ярослава Ракицкого Шахтер пропустил быстрый гол от Антверпена (0:1).
❗️ ВИДЕО. Быстрый гол в ворота Шахтера
ГОЛ! 1:0. Муйя, 3 мин
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Комментарии 3
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Там всі туплять ,що Матвієнко,що Різник,що Сікан як телята,скоро підуть до Полісся в кращому випадку,Сікана взагалі за форварда не рахую, гравець грає тільки в штрафному суперника,десь ногу підставить всього то,або м'яч відскочить ,таке собі...
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Чого тримають до цього часу Рахітського? В кожній грі щось намудачить.
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