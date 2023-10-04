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  4. ВИДЕО. Ошибка Ракицкого. Шахтер пропустил быстрый гол от Антверпена
Лига чемпионов
04 октября 2023, 19:56 | Обновлено 04 октября 2023, 20:35
2941
3

ВИДЕО. Ошибка Ракицкого. Шахтер пропустил быстрый гол от Антверпена

Уже на 3-й минуте матча Лиги чемпионов «Антверпен» вышел вперед

04 октября 2023, 19:56 | Обновлено 04 октября 2023, 20:35
2941
3
ВИДЕО. Ошибка Ракицкого. Шахтер пропустил быстрый гол от Антверпена

В среду, 4 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде играет с бельгийским «Антверпеном».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.

После ошибки Ярослава Ракицкого Шахтер пропустил быстрый гол от Антверпена (0:1).

❗️ ВИДЕО. Быстрый гол в ворота Шахтера

ГОЛ! 1:0. Муйя, 3 мин

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Шахтер Донецк Антверпен видео голов и обзор Лига чемпионов Антверпен - Шахтер Ярослав Ракицкий
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Vitason
Там всі туплять ,що Матвієнко,що Різник,що Сікан як телята,скоро підуть до Полісся в кращому випадку,Сікана взагалі за форварда не рахую, гравець грає тільки в штрафному суперника,десь ногу підставить всього то,або м'яч відскочить ,таке собі... 
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+1
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moysha
Чого тримають до цього часу Рахітського? В кожній грі  щось намудачить.
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+1
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