Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фабио КАПЕЛЛО: «Анчелотти был абсолютно прав в отношении Беллингема»
Испания
04 октября 2023, 20:02 | Обновлено 04 октября 2023, 20:03
1400
0

Фабио КАПЕЛЛО: «Анчелотти был абсолютно прав в отношении Беллингема»

Итальянский тренер прокомментировал выступления англичанина

04 октября 2023, 20:02 | Обновлено 04 октября 2023, 20:03
1400
0
Фабио КАПЕЛЛО: «Анчелотти был абсолютно прав в отношении Беллингема»
Instagram. Фабио Капелло

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло положительно отозвался об английском полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме.

«Анчелотти был абсолютно прав, по отношению к Беллингему, он зрелый и уже сформированный футболист. Для меня он всегда безудержен, потому что он владеет всем: дриблингом, завершающим ударом и скоростью», – сказал Капелло.

В стартовых 9 матчах за мадридский клуб 20-летний Беллингем сумел забить 8 голов и отдать три результативных передачи.

После 8 туров Ла Лиги «сливочные» возглавляют турнирную таблицу с 21 очком в активе.

По теме:
ГАВИ: «Планирую всю карьеру провести в Барселоне»
ВИНИСИУС: «Я каждый день просил Беллингема перейти в Реал»
Барселона летом может продать любого игрока первой команды
Фабио Капелло Джуд Беллингем Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Синнер впервые обыграл Медведева и выиграл титул на турнире в Пекине
Теннис | 04 октября 2023, 16:59 11
Синнер впервые обыграл Медведева и выиграл титул на турнире в Пекине
Синнер впервые обыграл Медведева и выиграл титул на турнире в Пекине

Итальянец на двух тай-брейках разобрался с Даниилом

Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Футбол | 04 октября 2023, 06:00 0
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея

Главные новости за 3 октября на Sport.ua

Антверпен – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 04.10.2023, 20:45
Антверпен – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Антверпен – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Футбол | 03.10.2023, 23:55
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
Футбол | 04.10.2023, 10:35
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
03.10.2023, 13:12
Бокс
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
02.10.2023, 19:37 8
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
02.10.2023, 19:30 23
Футбол
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 22
Футбол
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
03.10.2023, 12:55
Футбол
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
03.10.2023, 15:58
Биатлон
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
ФОТО. Автобус с игроками Аль-Иттихада подвергся нападению в Иране. Пуля?
ФОТО. Автобус с игроками Аль-Иттихада подвергся нападению в Иране. Пуля?
02.10.2023, 21:31 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем