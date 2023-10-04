Фабио КАПЕЛЛО: «Анчелотти был абсолютно прав в отношении Беллингема»

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло положительно отозвался об английском полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме.

«Анчелотти был абсолютно прав, по отношению к Беллингему, он зрелый и уже сформированный футболист. Для меня он всегда безудержен, потому что он владеет всем: дриблингом, завершающим ударом и скоростью», – сказал Капелло.

В стартовых 9 матчах за мадридский клуб 20-летний Беллингем сумел забить 8 голов и отдать три результативных передачи.

После 8 туров Ла Лиги «сливочные» возглавляют турнирную таблицу с 21 очком в активе.