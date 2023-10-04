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Украина. Премьер лига
04 октября 2023, 19:11 | Обновлено 04 октября 2023, 19:20
157
0

Иракли АЗАРОВ: «Мне очень удобно работать с ван Леувеном»

Игрок «Шахтера» - об адаптации в коллективе и взаимоотношениях

04 октября 2023, 19:11 | Обновлено 04 октября 2023, 19:20
157
0
Иракли АЗАРОВ: «Мне очень удобно работать с ван Леувеном»
ФК Шахтер Донецк. Иракли Азаров

Фланговый защитник донецкого «Шахтера» Иракли Азаров рассказал о том, как прошла его адаптация в команде и как ему работается под руководством Патрика ван Леувена.

– Насколько вы адаптировались к команде и требованиям тренера?
– На 100%. Я уже приспособился и все отлично. Еще и Гио [Гочолейшвили] помог, потому что он уже 7 месяцев здесь. Мне не составляло труда влиться в новую команду. Также мне очень удобно работать с тренером. У нас хорошие отношения. В «Шахтере» вообще очень хороший тренерский штаб. Мы отдаемся работе на все на 100%.

– В прошлом сезоне команда была базово украинской. Теперь больше легионеров. Возникают ли трудности в общении?
– Большинство игроков понимают английский. Также у нас есть переводчик для тех, кому трудно общаться на украинском или английском, поэтому проблем нет. Я со всеми игроками очень хорошо общаюсь. В команде хорошая атмосфера и все дружеские. Я очень рад этому, потому что для коллектива важно развиваться и показывать хороший результат, – признался Азаров.

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Иракли Азаров Шахтер Донецк Патрик ван Леувен
Источник Трибуна
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