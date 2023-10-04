Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назарий РУСИН: «Конкретики от Шахтера не было»
Англия
04 октября 2023, 18:41 | Обновлено 04 октября 2023, 18:42
590
0

Назарий РУСИН: «Конкретики от Шахтера не было»

Нападающий «Сандерленда» рассказал о своем трансфере в Англию

04 октября 2023, 18:41 | Обновлено 04 октября 2023, 18:42
590
0
Назарий РУСИН: «Конкретики от Шахтера не было»
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Нападающий «Сандерленда» Назарий Русин рассказал о том, мог бы он оказаться в донецком «Шахтере».

– Была информация, что перед трансфером в «Сандерленд» вы могли перейти в «Шахтер» – вслед за ван Леувеном.

– Никакой конкретики от «Шахтера» не было. Никто ко мне не обращался. И не было такого, что Патрик звонил мне и говорил: «Давай в «Шахтер». Я с Патриком общаюсь, и очень хорошо общаюсь. Но он мне ни разу не сказал: «Я хотел бы тебя забрать» или «Переходи в «Шахтер». Тренер наоборот очень рад за меня. Интересуется, как мои дела: «Все будет хорошо, не переживай». Поэтому это все, наверное, на уровне слухов.

Напомним, летом 2023 года Назарий Русин перешел в английский «Сандерленд». Клуб заплатил за него «Заре» около 2 миллионов евро.

По теме:
Антверпен – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Иракли АЗАРОВ: «Мне очень удобно работать с ван Леувеном»
Стал известен стартовый состав Шахтера на матч против Антверпена
Назарий Русин Сандерленд Шахтер Донецк Патрик ван Леувен Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Источник Футбол 24
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
Футбол | 04 октября 2023, 13:02 23
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену

Донецкий клуб оценивает перспективы возможного сотрудничества

Синнер впервые обыграл Медведева и выиграл титул на турнире в Пекине
Теннис | 04 октября 2023, 16:59 11
Синнер впервые обыграл Медведева и выиграл титул на турнире в Пекине
Синнер впервые обыграл Медведева и выиграл титул на турнире в Пекине

Итальянец на двух тай-брейках разобрался с Даниилом

Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Футбол | 04.10.2023, 00:30
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Ничья и красная карточка. Рух U-19 стартовал в Юношеской лиге УЕФА
Футбол | 04.10.2023, 16:57
Ничья и красная карточка. Рух U-19 стартовал в Юношеской лиге УЕФА
Ничья и красная карточка. Рух U-19 стартовал в Юношеской лиге УЕФА
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Футбол | 03.10.2023, 23:55
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 22
Футбол
ФОТО. Автобус с игроками Аль-Иттихада подвергся нападению в Иране. Пуля?
ФОТО. Автобус с игроками Аль-Иттихада подвергся нападению в Иране. Пуля?
02.10.2023, 21:31 7
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
02.10.2023, 19:30 23
Футбол
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
03.10.2023, 11:27 32
Теннис
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
04.10.2023, 13:30 2
Волейбол
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем