Назарий РУСИН: «Конкретики от Шахтера не было»

Нападающий «Сандерленда» Назарий Русин рассказал о том, мог бы он оказаться в донецком «Шахтере».

– Была информация, что перед трансфером в «Сандерленд» вы могли перейти в «Шахтер» – вслед за ван Леувеном.

– Никакой конкретики от «Шахтера» не было. Никто ко мне не обращался. И не было такого, что Патрик звонил мне и говорил: «Давай в «Шахтер». Я с Патриком общаюсь, и очень хорошо общаюсь. Но он мне ни разу не сказал: «Я хотел бы тебя забрать» или «Переходи в «Шахтер». Тренер наоборот очень рад за меня. Интересуется, как мои дела: «Все будет хорошо, не переживай». Поэтому это все, наверное, на уровне слухов.

Напомним, летом 2023 года Назарий Русин перешел в английский «Сандерленд». Клуб заплатил за него «Заре» около 2 миллионов евро.