Илья Забарный может стать игроком месяца в Борнмуте
Украинец поразил болельщиков клуба своей игрой
Украинский центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный номинирован на награду лучшему игроку сентября в своем клубе.
Голосование проходит на официальной странице команды в Twitter, возможность проголосовать есть у каждого, кто имеет аккаунт в этой социальной сети.
Долгое время в опросе лидировал нападающий Доминик Соланке, который забил 3 гола в 5 сентябрьских матчах, но сейчас украинец впереди. У Ильи 51% голосов.
В сентябре Забарный сыграл во всех 5 матчах «Борнмута». Его команда пропустила 9 голов, но индивидуально Илья выглядел неплохо.
Опрос продлится до 5 октября 22:00.
Make your selection now ⬇️— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 4, 2023
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