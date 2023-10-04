Илья Забарный может стать игроком месяца в Борнмуте

Украинский центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный номинирован на награду лучшему игроку сентября в своем клубе.

Голосование проходит на официальной странице команды в Twitter, возможность проголосовать есть у каждого, кто имеет аккаунт в этой социальной сети.

Долгое время в опросе лидировал нападающий Доминик Соланке, который забил 3 гола в 5 сентябрьских матчах, но сейчас украинец впереди. У Ильи 51% голосов.

В сентябре Забарный сыграл во всех 5 матчах «Борнмута». Его команда пропустила 9 голов, но индивидуально Илья выглядел неплохо.

Опрос продлится до 5 октября 22:00.