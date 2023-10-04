Рух U-19 – Сараево U-19 – 1:1. Сложный старт в Юношеской лиге УЕФА. Обзор

«Рух» U-19 сыграл первый матч Юношеской лиги УЕФА в рамках Пути чемпионов против «Сараево U-19». Встреча завершилась с результатом 1:1.

В составе украинской команды забил Андрей Китела, который реализовал пенальти.

Ответная встреча состоится 25 октября.