Молодежные турниры04 октября 2023, 17:33 | Обновлено 04 октября 2023, 17:34
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Рух U-19 – Сараево U-19 – 1:1. Сложный старт в Юношеской лиге УЕФА. Обзор
Матч завершился вничью и с удалением
04 октября 2023, 17:33 | Обновлено 04 октября 2023, 17:34
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«Рух» U-19 сыграл первый матч Юношеской лиги УЕФА в рамках Пути чемпионов против «Сараево U-19». Встреча завершилась с результатом 1:1.
В составе украинской команды забил Андрей Китела, который реализовал пенальти.
Ответная встреча состоится 25 октября.
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