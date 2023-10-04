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Молодежные турниры
04 октября 2023, 17:33 | Обновлено 04 октября 2023, 17:34
303
0

Рух U-19 – Сараево U-19 – 1:1. Сложный старт в Юношеской лиге УЕФА. Обзор

Матч завершился вничью и с удалением

04 октября 2023, 17:33 | Обновлено 04 октября 2023, 17:34
303
0
Рух U-19 – Сараево U-19 – 1:1. Сложный старт в Юношеской лиге УЕФА. Обзор
ФК Рух

«Рух» U-19 сыграл первый матч Юношеской лиги УЕФА в рамках Пути чемпионов против «Сараево U-19». Встреча завершилась с результатом 1:1.

В составе украинской команды забил Андрей Китела, который реализовал пенальти.

Ответная встреча состоится 25 октября.

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Источник Sport.ua
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