Обматерил судью. Капитан Челси получил дисквалификацию

Футбольная ассоциация Англии объявила о том, что защитник «Челси» Рис Джеймс получил дисквалификацию на один матч и штраф в 90 тысяч фунтов.

Капитан Синих в недавнем поединке против «Астон Виллы» позволил себе «оскорбительные и недостойные высказывания» в адрес арбитров матча. Конфликт игрока с судьями случился в подтрибунном помещении после завершения встречи.

Джеймс пропустит матч АПЛ против «Бернли».

Сейчас у команды есть проблемы в обороне из-за травмы Бена Чилвелла и дисквалификации Мало Гюсто.