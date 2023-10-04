Англия04 октября 2023, 17:15 |
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Обматерил судью. Капитан Челси получил дисквалификацию
Кроме того, Рис Джеймс заплатит штраф
04 октября 2023, 17:15 |
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Футбольная ассоциация Англии объявила о том, что защитник «Челси» Рис Джеймс получил дисквалификацию на один матч и штраф в 90 тысяч фунтов.
Капитан Синих в недавнем поединке против «Астон Виллы» позволил себе «оскорбительные и недостойные высказывания» в адрес арбитров матча. Конфликт игрока с судьями случился в подтрибунном помещении после завершения встречи.
Джеймс пропустит матч АПЛ против «Бернли».
Сейчас у команды есть проблемы в обороне из-за травмы Бена Чилвелла и дисквалификации Мало Гюсто.
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