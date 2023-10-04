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  4. Обматерил судью. Капитан Челси получил дисквалификацию
Англия
04 октября 2023, 17:15 |
750
1

Обматерил судью. Капитан Челси получил дисквалификацию

Кроме того, Рис Джеймс заплатит штраф

04 октября 2023, 17:15 |
750
1
Обматерил судью. Капитан Челси получил дисквалификацию
Sky Sports. Рис Джеймс

Футбольная ассоциация Англии объявила о том, что защитник «Челси» Рис Джеймс получил дисквалификацию на один матч и штраф в 90 тысяч фунтов.

Капитан Синих в недавнем поединке против «Астон Виллы» позволил себе «оскорбительные и недостойные высказывания» в адрес арбитров матча. Конфликт игрока с судьями случился в подтрибунном помещении после завершения встречи.

Джеймс пропустит матч АПЛ против «Бернли».

Сейчас у команды есть проблемы в обороне из-за травмы Бена Чилвелла и дисквалификации Мало Гюсто.

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Челси Рис Джеймс чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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MrStepanovM .
він суддю назвав кацапом?
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