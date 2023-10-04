Рагнар КЛАВАН: «Пока в Украине гинут люди, россия не может играть в футбол»
Бывший игрок «Ливерпуля» прокомментировал слухи о возвращении россии U-17 в международные турниры
Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Эстонии Рагнар Клаван выступил против возвращения российских юношеских футбольных команд в мировой и европейский футбол:
«Мир не всегда можно разделить на белое и черное, но в этой ситуации это так. Пока в Украине ежедневно гибнут невинные люди, ни одна команда или спортсмен из Эстонии не могут участвовать в соревнованиях, где допускают спортсменов из страны-агрессора. Здесь нет оттенков серого ни в словах, ни в действиях».
Напомним, сегодня появилась информацию, что ФИФА хочет разрешить сборным россии U-17 снова играть на международном уровне.
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