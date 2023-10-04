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  4. Сергей КОВАЛЕВ: «Верю в победу Шахтера над Антверпеном»
Лига чемпионов
04 октября 2023, 16:30 | Обновлено 04 октября 2023, 16:33
97
0

Сергей КОВАЛЕВ: «Верю в победу Шахтера над Антверпеном»

Бывший игрок донецкой команды – о матче 2-го тура Лиги чемпионов

04 октября 2023, 16:30 | Обновлено 04 октября 2023, 16:33
97
0
Сергей КОВАЛЕВ: «Верю в победу Шахтера над Антверпеном»
ФК Шахтер Донецк

Экс-полузащитник донецкого «Шахтера» Сергей Ковалев поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором «горняки» сыграют на выезде с «Антверпеном» (4 октября, начало – в 19:45 по киевскому времени).

– Сергей, какие, на твой взгляд, перспективы команды Патрика ван Леувена в гостевом поединке против «Антверпена»?
– Учитывая те неудачи, которые преследовали «Шахтер» в последних поединках, думаю, что тренерский штаб и футболисты горят желанием реабилитироваться. Это не громкие слова, но я считаю, что «горнякам» «Антверпен» по зубам. Бельгийцев можно обыгрывать и в гостях, учитывая то, что и у них сейчас не все гладко по результатам. Очень важно настроиться психологически и проявить характер. Тем более, что между «Антверпеном» и «Шахтером» будет борьба за третье место в группе.

– О выходе «горняков» в плей-офф Лиги чемпионов можно не заикаться?
– На сегодняшний день, думаю, это нереально. Очень уж большая разница между фаворитами квартета «Барселоной» и «Порту». В нынешней ситуации и выход в Лигу Европы был бы хорошим показателем.

– Поражение до максимума усложнит задачу «Шахтера» пробиться в весеннюю стадию еврокубков?
– Бесспорно. Положительный результат в предстоящем поединке очень важен для «горняков».

– Как надо сыграть «Шахтеру», чтобы поклонники команды по итогам этого противостояния были довольны?
– Команде нужно продемонстрировать весь свой атакующий потенциал и, конечно, необходимо надежно сыграть в обороне. В дебюте поединка попытаться прессинговать соперника, навязать свою игру и очень важно взять мяч под контроль. Только так можно достичь хорошего результата.

– Судя по разговору, ты настроен оптимистично?
– А как иначе (улыбается). Верю в победу украинской команды со счетом 2:1.

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Сергей Ковалев (футболист) Антверпен - Шахтер Шахтер Донецк Лига чемпионов
Источник zbirna.com
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