Дебелко назвал лучшего тренера Украины после Лобановского
Форвард «Кривбасса» ответил на ряд вопросов
Форвард «Кривбасса» Роман Дебелко ответил на 10 блиц-вопросов, назвав, в частности, лучшего футболиста в истории:
– Лучший игрок всех времен?
– Зинедин Зидан.
– Самый крутой неукраинский клуб?
– «Реал» Мадрид.
– Тренер номер один в мире?
– Карло Анчелотти.
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– Стадион «Горняк».
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Деян Ловрен.
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Книга Алекса Фергюсона «Менеджмент в стиле «Манчестер Юнайтед».
– Лучшее восстановление после матча?
– Провести время с семьей, хорошо поужинать и хороший сон.
– Топовый клуб Независимой Украины?
– «Кривбасс» Кривой Рог.
– Самый памятный момент футбольной карьеры?
– Не скажу (улыбается).
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Андрей Шевченко.
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