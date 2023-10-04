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  4. Дебелко назвал лучшего тренера Украины после Лобановского
Украина. Премьер лига
04 октября 2023, 16:03 |
802
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Дебелко назвал лучшего тренера Украины после Лобановского

Форвард «Кривбасса» ответил на ряд вопросов

04 октября 2023, 16:03 |
802
1
Дебелко назвал лучшего тренера Украины после Лобановского
ФК Кривбасс. Роман Дебелко

Форвард «Кривбасса» Роман Дебелко ответил на 10 блиц-вопросов, назвав, в частности, лучшего футболиста в истории:

– Лучший игрок всех времен?
– Зинедин Зидан.

– Самый крутой неукраинский клуб?
– «Реал» Мадрид.

– Тренер номер один в мире?
– Карло Анчелотти.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– Стадион «Горняк».

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Деян Ловрен.

– Любимая книга или фильм о футболе?
– Книга Алекса Фергюсона «Менеджмент в стиле «Манчестер Юнайтед».

– Лучшее восстановление после матча?
– Провести время с семьей, хорошо поужинать и хороший сон.

– Топовый клуб Независимой Украины?
– «Кривбасс» Кривой Рог.

– Самый памятный момент футбольной карьеры?
– Не скажу (улыбается).

– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Андрей Шевченко.

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Роман Дебелко Кривбасс Кривой Рог
Источник ФК Кривбасс
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