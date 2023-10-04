Дебелко назвал лучшего тренера Украины после Лобановского

Форвард «Кривбасса» Роман Дебелко ответил на 10 блиц-вопросов, назвав, в частности, лучшего футболиста в истории:

– Лучший игрок всех времен?

– Зинедин Зидан.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– «Реал» Мадрид.

– Тренер номер один в мире?

– Карло Анчелотти.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– Стадион «Горняк».

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Деян Ловрен.

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Книга Алекса Фергюсона «Менеджмент в стиле «Манчестер Юнайтед».

– Лучшее восстановление после матча?

– Провести время с семьей, хорошо поужинать и хороший сон.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– «Кривбасс» Кривой Рог.

– Самый памятный момент футбольной карьеры?

– Не скажу (улыбается).

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Андрей Шевченко.