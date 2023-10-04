«Напоминает мне Роналду». Экс-игрок Челси расхвалил Мудрика

Бывший защитник «Челси» (2001-2006) и сборной Франции Уильям Галлас отсыпал комплименты украинскому хавбеку Михаилу Мудрику после того, как игрок оформил первый гол за Синих в матче АПЛ.

«У Мудрика есть все качества, чтобы стать топ-игроком. У него есть все качества, мы лишь ждем, когда он покажет их в полной мере. То, как он ускоряется, то все соперники выглядят медленными. Он немного напоминает Роналду. Когда Криштиану был молод и только пришел в АПЛ, то показывал классную технику и взрывную скорость. Все было быстро. И у Мудрика похожие движения. Если Михаил сможет собрать все свои лучшие качества вместе и быть стабильным, то его будет тяжело остановить».

«В плане скорости и ускорения у него такой же уровень, как у Роналду, Мбаппе или Неймара. Напоминает их».

«Он забил первый гол, приобрел уверенность в себе и сможет показать себя. Уверен, для него это был тяжелый период. И не забываем, что происходит у него в стране. Много вызовов, а он все еще молодой игрок. Это был непростой стартовый период в «Челси», — считает Галлас.

Михаил сумел забить впервые за 24 матча в лондонской команде.