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Португалия
04 октября 2023, 15:13 | Обновлено 04 октября 2023, 15:15
1623
0

Анатолий ТРУБИН: «В Бенфике были тренировки, где мне почти все забивали»

На старте было трудно

04 октября 2023, 15:13 | Обновлено 04 октября 2023, 15:15
1623
0
Анатолий ТРУБИН: «В Бенфике были тренировки, где мне почти все забивали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал о том, что обсуждал с Михаилом Мудриком, который раньше уехал в «Челси», адаптацию в новой команде.

«Мудрик мне сразу сказал, что при переходе в новую команду будет нереальный выход из зоны комфорта. Мне было очень тяжело в первые дни и недели в «Бенфике». Я ему рассказывал, что были такие тренировки, что реально мне почти все удары забивали. Конечно, я был расстроен».

«Миша говорил, что все пройдет после первых недель и месяцев очень сложных, а ты станешь сильнее. Было непросто. Никого не знаешь, было тяжело, но я стал более уверенным», – сказал Трубин.

Сейчас кипер выдал удачный отрезок, сыграв на ноль с «Порту», а также став лучшим игроком в матче Лиги чемпионов против «Интера».

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Бенфика Анатолий Трубин Михаил Мудрик
Источник Sportarena
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