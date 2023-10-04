Анатолий ТРУБИН: «В Бенфике были тренировки, где мне почти все забивали»

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал о том, что обсуждал с Михаилом Мудриком, который раньше уехал в «Челси», адаптацию в новой команде.

«Мудрик мне сразу сказал, что при переходе в новую команду будет нереальный выход из зоны комфорта. Мне было очень тяжело в первые дни и недели в «Бенфике». Я ему рассказывал, что были такие тренировки, что реально мне почти все удары забивали. Конечно, я был расстроен».

«Миша говорил, что все пройдет после первых недель и месяцев очень сложных, а ты станешь сильнее. Было непросто. Никого не знаешь, было тяжело, но я стал более уверенным», – сказал Трубин.

Сейчас кипер выдал удачный отрезок, сыграв на ноль с «Порту», а также став лучшим игроком в матче Лиги чемпионов против «Интера».