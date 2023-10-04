ВИНИСИУС: «Я каждый день просил Беллингема перейти в Реал»

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что очень хотел, чтобы Джуд Беллингем присоединился именно к мадридской команде:

«Я хотел видеть Джуда Беллингема в «Реале»! В прошлом году я отправил ему много сообщений. Я писал ему почти каждый день и говорил, чтобы он перешел в «Реал».

План Винисиуса сработал: летом 2023 года Джуд Беллингем стал игроком «Реала». Клуб заплатил за него 103 миллиона евро.

В этом сезоне Джуд Беллингем стал настоящей европейской суперзвездой: 8 забитых мячей и 3 голевых передачи в 9 матчах за «сливочных».