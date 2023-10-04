Барселона летом может продать любого игрока первой команды

Каталонская «Барселона» летом 2024 будет готова выслушать трансферные предложения по каждому игроку первой команды, ведь у них до сих пор есть финансовые проблемы, сообщает испанское издание Sport.es.

Дело в том, что клуб по-прежнему превышает лимит Ла Лиги по расходам (270 миллионов евро). Поэтому каталонцам нужно сделать одну громкую продажу, по типу Френки де Йонга или Ансу Фати. Также решение может быть найдено благодаря нескольким трансферам менее именитых футболистов, например, Эрика Гарсии, который в этом сезоне неплохо выступает за «Жирону» на правах аренды.

«Барселона» хорошо начала кампанию 2023/24. В 8 матчах Ла Лиги каталонцы набрали 20 очков. До 1-й строчки чемпионата не хватает всего 1 пункта.